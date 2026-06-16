نخستین جلسه کمیته تخصصی اقتصاد و فرهنگ شهرستان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز سهشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: اولین جلسه کمیته تخصصی اقتصاد و فرهنگ شهرستان سمنان با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در ادارهکل میراثفرهنگی استان سمنان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان افزود: این جلسه ذیل شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان تشکیل شد و در آن، اولویتهای کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
او بیان کرد: در این نشست بر تداوم برگزاری جلسات با حضور رئیس هیأت اندیشهورز استان تأکید شد تا زمینه برای پیگیری منسجمتر موضوعات مرتبط با اقتصاد و فرهنگ شهرستان فراهم شود.
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