به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز سهشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: این اداره در راستای اجرای برنامههای حمایتی خود و به منظور ارتقای سطح مهارتهای هنری جوانان، برگزاری دورههای تخصصی آموزش صنایعدستی را در دستور کار قرار داده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان افزود: این دورههای آموزشی به صورت کاملاً رایگان و در سه رشته پرطرفدار و کاربردی شامل سفالگری سنتی، تولیدات چرم دستدوز و ساخت زیورآلات سنتی برگزار خواهد شد.
او بیان کرد: هدف اصلی از این اقدام، علاوه بر آموزش، زمینهسازی برای ایجاد کسبوکارهای خانگی، تقویت اشتغال پایدار و حمایت از رونق تولید در بخش صنایعدستی شهرستان است.
نصیری با اشاره به اهمیت فراگیری مهارتهای بومی برای ورود به بازار کار تصریح کرد: شرکت در این دورهها فرصتی مغتنم برای جوانان مستعد و علاقهمند است تا ضمن فراگیری هنرهای سنتی، گامی مؤثر در جهت خودکفایی و ورود به بازار کار بردارند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در رشتههای مذکور میتوانند با شماره تلفن ۰۲۳۳۳۳۴۱۶۵۰ تماس بگیرند.
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