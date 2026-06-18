اختصاص تسهیلات بانکی به ۱۴ واحد تولیدی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش میراث آریا، احسان عسکری ظهر امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست رفع موانع تولید استان، گفت: ۱۴ واحد تولیدی و خدماتی در حال بهره‌برداری یا احداث هستند که برای تامین سرمایه در گردش و ثابت خود متقاضی تسهیلات بانکی بودند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار افزود: این تسهیلات شامل ۲۳ میلیارد ریال برای گلخانه پرورش گل رز در شهرستان بویراحمد، ۲۴ میلیارد ریال برای واحد پرورش ماهی سردآبی شهرستان مارگون، ۱.۵ میلیارد ریال برای واحد پرواربندی بره سنتی شهرستان بویراحمد و ۷.۵ میلیارد ریال برای پرورش کبک در شهرستان بهمئی است.

عسکری ادامه داد: کشت محصولات زراعی شهرستان کهگیلویه با مبلغ ۳ میلیارد ریال، پرورش ماهی سردآبی شهرستان بویراحمد با ۸۵ میلیارد ریال، پرورش ماهی سردآبی شهرستان دنا با ۱.۵ میلیارد ریال و ۲ اقامتگاه بوم‌گردی در حوزه گردشگری شهرستان بویراحمد از دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی بودند که برای آنان تسهیلات بانکی تصویب شد.

او بیان کرد: پیش از این نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان میراث‌فرهنگی و کشاورزی توسط اداره‌های متولی برگزار و پرداخت تسهیلات به متقاضیان در این جلسه‌ها تصویب شده بود.

عسکری گفت: در نشست امروز همچنین موانع پیش روی شرکت سیمان یاسوج، یک کارخانه تولید قیر در بویراحمد، کارخانه قند یاسوج و یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان کهگیلویه برای دریافت تسهیلات بانکی بررسی و برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی لازم انجام شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه مصوبه‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به مثابه قانون است، افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظف به اجرای این مصوبه‌ها هستند.

او با اشاره به اهمیت واحدهای تولیدی برای اشتغال و تامین نیازهای استان و کشور بر تعامل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تامین طرح‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

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