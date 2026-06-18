ضرورت ارتقای مهارت نیروی انسانی در گردشگری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجتبیامیرحسینی ظهر پنجشنبه ۲۸خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه مهارتآموزی استان اظهار کرد: موضوع مهمی که باید به آن توجه ویژه شود، ارتقای مهارتهای نیروی انسانی در حوزه گردشگری و نحوه میزبانی از گردشگران است؛ بهویژه زمانی که مهمانان از میان متخصصان و سرمایهگذاران باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان افزود: در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای مناسبی در حوزه زیرساختهای گردشگری انجام شده و اقامتگاهها و واحدهای پذیرایی متعددی در استان ایجاد شده است، اما همچنان یکی از چالشهای جدی، نبود آموزش کافی برای نیروهای فعال در این بخش است.
او ادامه داد: این کمبود آموزشی موجب بروز مشکلاتی در ارائه خدمات مطلوب به گردشگران شده و میتواند در جذب و ماندگاری مسافران در استان تأثیر منفی داشته باشد و در حالی که انتظار میرود فعالان این حوزه با رعایت استانداردهای حرفهای، تجربهای مطلوب برای گردشگران فراهم کنند.
امیرحسینی همچنین بر لزوم توجه ویژه به کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک پایگاه توسعه گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه فعالان این حوزه در دستور کار قرار دارد تا افراد شاغل در بخش گردشگری بتوانند مهارتهای لازم را کسب کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هدف ما ارتقای سطح خدمات گردشگری در استان و تبدیل آن به مقصدی جذاب برای گردشگران، متخصصان و سرمایهگذاران است؛ موضوعی که بدون توانمندسازی نیروی انسانی محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما