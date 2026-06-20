مسعود امامی یگانه در حاشیه سفر به شهرستان نیر در روز جمعه ۲۹ خرداد ماه و در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: توسعه منطقه نمونه گردشگری بولاغلار یکی از پروژه‌های مهم در راستای رونق گردشگری شهرستان نیر است که اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است.

استاندار اردبیل افزود: مصوبه تبصره یک و ماده یک این منطقه نمونه گردشگری بعد از سال‌ها نهایی شده و پس از اخذ موافقت شورای‌عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، سرمایه‌گذاری در این منطقه آغاز خواهد شد.

او با اشاره به مصوبات همایش سرمایه‌گذاری برای شهرستان نیر، تاکید کرد: عملیات اجرایی دهکده گردشگری سلامت که از مصوبات همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل بوده به همراه چند طرح اقتصادی به زودی در شهرستان نیر آغاز می‌شود.

امامی یگانه با اشاره به تخصیص ۷میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیر، ادامه داد: در سفر امروز به شهرستان نیر، حدودا ۴۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تخصیص پیدا کرده و با ۵۵میلیارد تومان توزیع اعتبار توسط فرماندار شهرستان به پروژه‌ها، در سال جاری بیش از ۹۵میلیارد تومان اعتبار در سطح شهرستان تزریق خواهد شد.

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