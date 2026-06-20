به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: بنای تاریخی جمعه مسجد اردبیل و محوطه باستانی غارهای دستکند کنزق سرعین از جمله آثار مهم تاریخی استان هستند که نیازمند تامین اعتبار برای حفاظت و احیای این آثار هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن قدردانی از نایب رئیس مجلس برای تامین اعتبار مورد نیاز مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در سال ۱۴۰۴، افزود: ادامه روند آزادسازی حریم مجموعه و اجرای عملیات حفاظتی و ساماندهی در مجموعه جهانی شیخ صفی نیازمند تخصیص اعتبار از محل ردیف بودجه اختصاصی این مجموعه در سال ۱۴۰۵ است.

او تاکید کرد: احیای بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی یکی از مسائل مهم در شهرستان اردبیل است که نیازمند همکاری و توجه مالکان این بناها هستیم.

جباری همچنین در جلسه‌ای جداگانه که به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش ویلکیج در شهرستان نمین با حضور نایب رئیس مجلس برگزار شد، بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در بخش ویلکیج با توجه به ظرفیت‌های آن تاکید کرد.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسات، ضمن ارائه راهکارهای لازم، درخصوص پیگیری و تامین منابع مورد نیاز قول مساعد داد.

انتهای پیام/