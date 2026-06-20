به گزارش خبرنگار میراثآریا، غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه فرهنگی «دهکده جهانی چاپولتپک» در مکزیکوسیتی، با استقبال چشمگیر شهروندان، گردشگران، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه مواجه شد و در میان دهها کشور حاضر در این رویداد بینالمللی، به یکی از پربازدیدترین و تأثیرگذارترین بخشهای نمایشگاه تبدیل شد.
از نخستین ساعات برگزاری این رویداد، جمعیت قابل توجهی از بازدیدکنندگان در مقابل غرفه ایران حضور یافتند و با ابراز علاقه نسبت به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی، درباره هنرهای سنتی، فرش دستباف، میراثفرهنگی و جاذبههای گردشگری کشور پرسوجو کردند. این استقبال گسترده، بار دیگر ظرفیت بالای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ارتباط مؤثر با افکار عمومی و ملتهای جهان را به نمایش گذاشت.
بخش هنرهای سنتی و صنایعدستی ایرانی از مهمترین کانونهای توجه بازدیدکنندگان بود. فرشهای نفیس دستباف، آثار هنری سنتی و نمونههایی از صنایعدستی اصیل ایران، با استقبال کمنظیر مخاطبان روبهرو شد و بسیاری از حاضران دقایق طولانی را صرف مشاهده جزئیات هنری و ظرافتهای کمنظیر این آثار کردند. شماری از خبرنگاران، عکاسان و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی نیز با حضور در غرفه ایران، این آثار را بهعنوان نمادهایی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران ثبت و معرفی کردند.
در کنار جلوههای هنری، فضای غرفه ایران به بستری برای گفتوگوی فرهنگی میان ملتها تبدیل شد. بسیاری از شهروندان مکزیکی با حضور در این غرفه، همبستگی و حمایت خود را با ملت ایران ابراز کردند و ضمن اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی کشور، خواستار آشنایی بیشتر با فرهنگ، هنر و سبک زندگی ایرانی شدند. برخی از بازدیدکنندگان نیز با تاکید بر روحیه مقاومت و پایداری ملت ایران در برابر فشارهای خارجی، علاقه خود را نسبت به شناخت عمیقتر جامعه و تمدن ایرانی بیان کردند.
بخش خوراکهای سنتی ایرانی نیز یکی از موفقترین بخشهای غرفه ایران بود. عرضه محصولاتی همچون شلهزرد، سمبوسه، شربت زعفران و خاکشیر، شربت هل و ترشک ایرانی با استقبال فراتر از انتظار بازدیدکنندگان همراه شد؛ بهگونهای که تمامی موجودی این محصولات پیش از پایان نخستین روز برگزاری نمایشگاه به فروش رسید. استقبال از خوراکهای سنتی ایران، نقش مؤثر فرهنگ غذایی کشور در معرفی هویت ملی و ایجاد پیوندهای فرهنگی میان ملتها را بهخوبی نمایان ساخت.
در بخشی دیگر از این حضور فرهنگی، یاد و نام کودکان میناب نیز همانند ماههای گذشته در برنامههای فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک زنده نگه داشته شد. نشانهای نصبشده بر لباس غرفهداران با طرح کولهپشتی میناب، توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را جلب کرد و به بستری برای معرفی این ابتکار فرهنگی و انسانی تبدیل شد.
نمایشگاه فرهنگی دهکده جهانی چاپولتپک تا ۲۱ ژوئن ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن، سه کارگاه تخصصی با محوریت تاریخ و تمدن ایران، موسیقی سنتی ایرانی و آشنایی با میراثفرهنگی کشور برای علاقهمندان و بازدیدکنندگان برگزار خواهد شد.
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