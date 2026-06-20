افتتاح خانه آبگینه در راستای گسترش حوزه صنایع دستی بود/ سه گانه ایران جاودانه؛ تلفیقی از وطن دوستی در قاب شعر و آینه

فروغ مددی هنرمند آینه کاری است که طراحی و اجرای سه‌گانه ایران جاودانه را از ابتدای جنگ سوم تحمیلی آغاز و به تازگی به پایان رسانده است، او که در اغلب کارهایش آینه کاری سهم به سزایی دارد، در گفت و گو با میراث آریا از ورود به دنیای آینه کاری، افتتاح گالری خانه آبگینه، چالش‌های این هنر و هفته صنایع دستی گفت.



شما از چه سالی آینه کاری را شروع کردید؟



خانواده من فرهنگی و هنری بودند. از دبستان کار خطاطی را شروع کردم و در دوره دبیرستان هنر معرق چوب را آموختم و اولین مدرکی که از صنایع دستی گرفتم مدرک معرق چوب بود.



پروژه‌های مرمت و آینه کاری هم انجام دادید؟



بله اما در این بخش خلاای وجود داشت که تلاش کردم آینه کاری را وارد زندگی روزمره کنم و بر همین اساس آینه کاری روی تابلو را یاد گرفتم.



علاقه شما به هنر آینه کاری از چه زمانی شروع شد؟



از کودکی به این هنر علاقه داشتم و به مرور در شرایطی قرار گرفتم که با این هنر هم آشنا شدم و با اساتید به نام این حرفه همکاری داشتم. آن زمان آینه کاری به اندازه امروز زیاد نبود و بیشتر مختص امامزاده‌ها و مکان‌های تاریخی بود. من هم در امامزاده با آینه کاری آشنا شدم که البته محل آشنایی همه ما با هنر آینه کاری، حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است.



کارهایتان را در گالری آبگینه جمع‌آوری کردید؟



الان مجموعه‌ای دارم شامل ۴۰ تابلو و ۵۵ اثر کاربردی. به همراه تعدادی وسایل روزمره و کاربردی و سه‌گانه ایران جاودانه که به مناسبت هفته صنایع دستی رونمایی شد.



چطور شد که به طراحی و اجرای سه‌گانه ایران جاودان رسیدید؟



زمان جنگ سوم تحمیلی باید به نحوی احساساتم درباره دفاع از وطن را نشان می‌دادم. وقتی‌ایده اجرای این سه‌گانه که تلفیق خطاطی و نقاشی با آینه هست به ذهنم رسید به دلیل شرایط جنگی با تمام مواد اولیه‌ای که در منزل داشتم کار را اجرا کردم. حتی برای نقاشی پشت شیشه از شیشه ۶ میل که در منزل داشتم استفاده کردم. یعنی به نوعی طراحی من بر اساس مواد اولیه‌ای بود که در منزل داشتم. همینطور که مشغول اجرای تابلوی دایره شکل چو ایران نباشد تن من مباد بودم، اشعار دکتر اسلامی ندوشن را پیدا کردم.



چطور این شعرها را انتخاب کردید؟



از بین تمام شاعرها توانستم با این دو شعر ارتباط برقرار کنم. که عمیق باشد و احساسات را بیان می‌کند. خطاطی‌ها اثر استادامیرخانی هست که همین جا از او اجازه می‌گیرم و عذرخواهی می‌کنم که نتوانستم قبل از اجرا در اینباره صحبتی کنم.



در بین آثار شما تابلویی دیده می‌شود که حضور در حرم امام رضا (ع) را تداعی می‌کند.



بله، سبک آینه کاری‌های این تابلو هر فردی را یاد حرم امام رضا (ع) میاندازد. انگار که مثلاً شما آن را می‌بینید و حس می‌کنید که داخل حرم نشستید و به دیواره حرم نگاه می‌کنید. سبک این کار خیلی نزدیک به آینه کاری‌های داخل حرم است و با با آینه طلایی کار کردم. پس زمینه فکرم ایوان طلا و صحن قدیم امام رضا (ع) بود.



در این سال‌هایی که کار کردید، مشکلی یا چالشی در این هنر داشتید؟



حوزه صنایع دستی یک حوزه آسیب‌پذیر است و از سویی مظلوم واقع شده، درخواست ما در این سالها گردآوری آثار و در معرض دید عموم قرار گرفتن آن‌ها است.



شما آموزش هم می‌دهید؟



با همکاری صنایع دستی و خانه کلارا، کلاس آموزشی در موزه ملک و دانشگاه هنر برگزار خواهیم کرد. تعدادی اقلام مصرفی و کاربردی طراحی کردم که وارد فاز تولید انبوه خواهد شد.



سبک کاری شما چه نوع سبکی است؟



من سبک‌های هنری را باهم تلفیق کردم و به هنر به چشم یک پیام‌رسان نگاه می‌کنم.



کارهای هنری خیلی بیانگر احساسات نیست چون بیشتر اجرای فن هست.



برای ترویج هنر آینه کاری تا الان چه اقداماتی انجام دادید؟



راه‌اندازی گالری تخصصی هست که بازدید عموم دارد و خانه صنایع دستی تخصصی آینه‌کاری است به آدرس Abginehouse.ir اولین گالری و نمایشگاه آینه کاری تخصصی بعد از موزه خانم فرمانفرما است. همچنین در کنار تابلوهایم تعدادی وسایل خانه را نیز با تلفیق چوب و آینه طراحی و اجرا کردم. همچنین کتابی نوشتم درباره تاریخچه آینه کاری که بزودی منتشر خواهد شد.



برای حمایت از هنرمندان آینه کار چه پیشنهادی دارید؟



ساماندهی این هنر و گردهمایی هنرمندان آینه کار، جمع‌آوری بانک اطلاعاتی از هنرمندان آینه کار.



یکی از آثار شما موفق به اخذ نشان ملی شده است؟



بله، پاراوانی است با تلفیق چوب و آینه کاری.



شعار هفته صنایع دستی، «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» هست. چقدر این شعار می‌تواند بر روند کاری هنرمندان تأثیر بگذارد؟



در هنرهای سنتی تمام گروه‌ها مشمول این شعار می‌شوند. هویت یعنی این که هنرهای سنتی از نیاکان ما دست به دست و سینه به سینه به ما رسیده و ما امروز طلایه دار این هنرها هستیم. بحث توسعه اقتصادی نیازمند بروزرسانی این هنر هست. در نتیجه با حفظ هویت می‌توانیم به توسعه اقتصادی رسیده و درآمدزایی داشته باشیم.



شما کارهایتان را به ثبت ملی رساندید؟



در سامانه‌ای در وزارت ارشاد که آثار هنری و ادبی ثبت می‌شود و مالکیت معنوی به نام صاحب اثر می‌شود، تمامی آثارم را به ثبت معنوی رساندم.



سید رضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سال گذشته بعد از ثبت جهانی شدن آینه کاری در یونسکو، پیشنهادی مطرح کردند درباره اینکه آینه کاری را در مراکز فرهنگی و هنری اشاعه دهیم. شما فکر می‌کنید چنین کاری به انجام می‌رسد؟



ما تلاشمان همین است منتهی برای این کار نیاز به بستر مناسب داریم. از سویی هنرمند تنهاست و باید سازمان‌های مربوطه این تسهیلگری رو داشته باشند و بخش اداری و قانون‌گذاری‌ها و تسهیلگری‌ها در سطح بالا و سازمانی و وزارتخانه‌ای انجام شود که زمینه برای فعالیت من و هنرمندان فراهم شود.

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