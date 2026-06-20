به گزارش میراث آریا، محسن صادقی روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی برگزاری مراسم عزاداری روز هشتم محرم موسوم به یوم العباس در شهر زنجان، اظهار کرد: رویکرد استان حمایت از فعالیتهای مردمی در عین نظم و انسجام است.
استاندار زنجان افزود: موکبها مستقر در مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم به ویژه در محدوده میدان انقلاب باید به طور منظم ساماندهی شوند.
صادقی بیان کرد: طرح ساماندهی موکبها ضروری است و یک تیم به ریاست فرماندار باید برای ساماندهی موکبها تشکیل شود و موانع مرتبط در مسیر را بررسی و رفع کند.
استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر حضور میدانی مردم و موکبها در این ایام، ادامه داد: هیچ تصمیمی برای جمعآوری مواکب در استان نداریم و مواکب فقط باید در روز دسته پرشور حسینیه اعظم ساماندهی شوند و رویکرد حمایتی مسئولان استان از فعالیتهای مردمی در عین تأکید بر نظم و انسجام مورد تأکید است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حسینیه اعظم زنجان به عنوان دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از منا محسوب میشود، گفت: دسته عزاداری حسینیه اعظم باید مثل هر سال با شکوهتر از گذشته برگزار شود چرا که این جایگاه ویژه حسینیه اعظم زنجان بر اهمیت برگزاری مراسمی منظم و باشکوه میافزاید و ضرورت ساماندهی موکبها را دوچندان میکند.
استاندار زنجان افزود: حسینیه اعظم زنجان، بهواسطه جایگاه ویژهاش در آیینهای عزاداری و نذرهای گسترده مردمی، عنوان «دومین قربانگاه جهان اسلام» را به خود اختصاص داده است، رتبهای که پس از حرم امام حسین (ع) در کربلا، نشان از عمق ارادت مردم این خطه به ساحت اهل بیت (ع) دارد.
در روز هشتم محرم، موسوم به یومالعباس، هزاران رأس دام در مسیر حرکت دسته عزاداری و در نیت سلامتی حضرت ولیعصر (عج) و عزای حضرت سیدالشهدا (ع) قربانی میشود؛ صحنهای که شکوه نذر و وفاداری را به نمایش میگذارد.
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