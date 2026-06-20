به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی، امروز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، در حاشیه جلسه برنامهریزی این رویداد که با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و نمایندگان حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای ترویج گردشگری مذهبی و فراهمسازی زمینه حضور مشتاقان اهلبیت (ع)، قطار گردشگری با عنوان «کاروان عشق» به مقصد زنجان حرکت خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان با اشاره به جزئیات این برنامه افزود: در این نوبت، ۳۰۰ نفر از عزاداران حسینی از سراسر کشور در قالب کاروان گردشگری مذهبی عازم زنجان خواهند شد. این زائران در بدو ورود به ایستگاه راهآهن زنجان، با استقبال گرم مقامات استانی، خادمین حسینیه اعظم و مردم ولایتمدار زنجان مواجه خواهند شد.
موسوی تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای میزبانی شایسته از این مسافران صورت گرفته است؛ بهگونهای که زائران پس از پذیرایی در ایستگاه، با برنامهای هدفمند به سمت دسته عزاداری حسینیه اعظم هدایت خواهند شد. همچنین این گروه در مسیر حرکت، با حضور در گلزار شهدا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشته و با گلباران مزار شهدا، راهیِ حضور در دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان خواهند شد.
او در پایان با اشاره به جایگاه ملی و جهانی این آیین، خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری حسینیه اعظم زنجان که در روز هشتم محرم (یومالعباس) برگزار میشود، نمادی از ارادت به ساحت حضرت ابوالفضلالعباس (ع) است. در این روز، حد فاصل حسینیه اعظم تا امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) به بزرگترین قربانگاه شیعیان جهان بدل میشود. این آیین باشکوه بهعنوان دهمین میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده و هر ساله مقصد خیل عظیمی از گردشگران معنوی است.
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