به گزرش میراث آریا، در نمایشگاه صنایع دستی واقع در هشتی وزارت میراث فرهنگی، آثار شاخص الهه گندمی، هنرمند فعال استان تهران در رشته سوزندوزی به نمایش گذاشته شده است.

گندمی هنرمند متخصص در رشته سوزن‌دوزی‌های اصیل ایرانی (پته) و دارنده مدرک فنی‌حرفه‌ای و مدرک میراث از استان کرمان، با تکیه بر ۶ سال تجربه درخشان، نام ایران را در محافل هنری جهانی مطرح کرده است.



او که برنده جوایز معتبر بین‌المللی از جمله سوکا، مسابقات روسیه در بجنورد و فصل سوم رقابت‌های دبی شده است، همواره به دلیل ظرافت خیره‌کننده، طراحی خلاقانه و رنگ‌بندی دقیق مورد تقدیر قرار گرفته است.



این هنرمند همچنین علاوه بر مهارت در پته، در سایر هنرهای سوزن‌دوزی از جمله «بلوچ دوزی»، «ده یک دوزی» و «زرتشتی‌دوزی» نیز دانش و تجربه بالایی دارد و تا کنون بیش از ۱۰۰ هنرمند را به صورت حضوری و مجازی آموزش داده است.

در همین راستا، به همت دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، آثار این هنرمند برنده جایزه‌های ملی و بین‌المللی، در نمایشگاه هشتی وزارتخانه از ۳۰ خرداد تا ۲ تیرماه برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به هنر اصیل می‌توانند در این بازه زمانی، با این شاهکارهای هنری روبرو شوند.

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