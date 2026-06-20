به گزارش میراث آریا، فرزاد اوجانی با اشاره به برگزاری هفته صنایع دستی از ۲۰ تا ۲۷ خردادماه سال جاری، توسعه فعالیتهای بازاریابی را از مهمترین مطالبات هنرمندان دانست و اظهار کرد: با همکاری ادارات کل استانی و علیرغم مشکلات اقتصادی پس از جنگ، تلاش کردیم چرخه فروش محصولات صنایع دستی را در داخل کشور رونق ببخشیم.
او با بیان اینکه اکثر رویدادهای بازرگانی از ۱۹ خردادماه آغاز و تا ۲۷ خرداد ادامه یافت، افزود: در این بازه زمانی، استانهای سراسر کشور موفق به اجرای ۱۱۵ رویداد در حوزه بازاریابی و بازرگانی شدند. در این راستا، ۶۳ نمایشگاه در سطح استانی و منطقهای، ۲۲ بازارچه موقت و ۳۰ نشست تخصصی با هدف توسعه دانش فعالان حوزه بازرگانی برگزار شد.
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجموع غرفههای برپا شده در این نمایشگاهها و بازارچههای موقت را هزار و ۷۶۰ غرفه عنوان کرد و گفت: این بدان معناست که حداقل هزار و ۷۶۰ هنرمند صنایع دستی در این رویدادهای بازرگانی حضور یافته و کالاهای خود را چه به صورت B2B (کسبوکار) و چه به صورت B2C (کسبوکار با مصرفکننده) عرضه و بازاریابی کردند.
اوجانی هدف از این اقدامات را مرتفع ساختن بخشی از مشکلات معیشتی هنرمندان که پس از جنگ تشدید شده است، عنوان کرد.
او در ادامه از برنامهریزی برای ایجاد روز بازارها و شببازارهای صنایع دستی در تمام استانها خبر داد و تصریح کرد: این طرح در برخی استانها برگزار شده، در برخی دیگر در حال اجرا و در مابقی استانها نیز در مرحله برنامهریزی است.
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایع دستی افزود: این بازارها با همکاری شهرداریها در پیادهراهها و اماکن تحت اختیار این نهاد و همچنین اماکن متعلق به وزارت میراث فرهنگی برگزار خواهد شد. هدف ما این است که با ایجاد بازارهای دائمی و هفتگی، شاهد حضور مستمر هنرمندان در این رویدادهای بازرگانی و تکمیل چرخه اقتصادی آنان باشیم.
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