به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد مبین روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری استان در ایام اربعین و حمایت از هنرمندان صنایع دستی، با حضور در ورودی شهرک صنعتی جاده بیستون، از مجموعه‌های نمایش صنایع دستی و معرفی جاذبه‌های گردشگری استان ویژه ایام اربعین بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، رئیس اداره حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند.

فرماندار کرمانشاه، در جریان گفت‌وگو با هنرمندان و بازدید از غرفه‌ها، با اشاره به آمار عبور ۶۰ درصدی زائران اربعین از مسیر استان، این حجم از تردد را یک فرصت استراتژیک برای معرفی هویت فرهنگی کرمانشاه و رونق اقتصاد هنرهای سنتی عنوان کرد.

او ضمن بررسی چالش‌های تولیدکنندگان، بر ضرورت تبدیل این مسیر عبوری به یک «کریدور گردشگری و تجاری» تأکید کرد تا محصولات صنایع دستی، به عنوان سفیران فرهنگی استان، به بهترین شکل به زائران معرفی شوند.

مبین همچنین با اشاره به رویکرد دستگاه اجرایی، بر لزوم تلفیق هوشمندانه فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی با استانداردهای بالای کیفی در ارائه خدمات گردشگری تأکید کرد و افزود: ایجاد این بسترهای فروش، گامی عملیاتی در راستای اشتغال‌زایی و حمایت از تولیدکنندگان محلی است که باید با نظم و کیفیت بالا مدیریت شود.

در پایان، فرماندار کرمانشاه ضمن تحسین عملکرد و تلاش‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نمایش محصولات هنری، معرفی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری، از اقدامات صورت گرفته در جهت تقویت برند گردشگری شهرستان کرمانشاه و همچنین استان قدردانی کرد.

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