به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبادالله کنجوریان روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان، از غرفه‌های صنایع‌دستی برپا شده در مسیر زائران اربعین حسینی در موکب «محبان علی بن ابی‌طالب (ع)» بازدید کرد.

فرماندار شهرستان صحنه در این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت هنرمندان و صنعتگران حاضر در این موکب قرار گرفت.

در شهرستان صحنه ۲۰ غرفه صنایع‌دستی با هدف معرفی و عرضه تولیدات هنری بومی و ملی در مسیر بازگشت زوار اربعین در شهرستان صحنه برپا شده است.

در این غرفه‌ها، آثاری در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم‌بافی، زیورآلات سنتی، البسه محلی، میناکاری و سایر هنرهای بومی به نمایش گذاشته شده است.

عبادالله کنجوریان در حاشیه این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای برپایی این نمایشگاه، بر اهمیت بهره‌گیری از فرصت حضور زائران برای ترویج فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی تأکید کرد.

او در این بازدید، تقویت بازارچه‌های صنایع‌دستی در مسیرهای پرتردد زوار را گامی مؤثر برای حمایت از هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان دانست.

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