بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید بروشان روز سهشنبه ۱۳ مردادماه از حضور فعال راهنمایان زوار و کارشناسان این اداره در موکبهای مستقر در مسیر تردد زائران اربعین حسینی خبر داد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه میزبانی از زوار، تصریح کرد: با هدف معرفی شایسته جاذبههای گردشگری و ظرفیتهای فرهنگی استان کرمانشاه به زائران، راهنمایان این اداره در موکبهای شهرستان صحنه مستقر شدهاند تا ضمن راهنمایی زوار، به معرفی توانمندیهای استان بپردازند.
او با بیان اینکه ۲۰ غرفه در مسیر بازگشت زوار توسط این شهرستان برپا شده است، افزود: از این تعداد، ۱۵ غرفه به عرضه محصولات صنایعدستی اختصاص یافته و ۵ غرفه دیگر با همکاری سپاه پاسداران و موکب مردمی «محبان امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع)» به عنوان غرفههای فرهنگی و معرفی ظرفیتهای شهرستان و استان فعالیت میکنند.
بروشان افزود: در این غرفهها علاوه بر معرفی جاذبهها و توزیع بروشورهای اطلاعرسانی، اقدام به برگزاری ورکشاپهای زنده صنایعدستی شده است که این امر با استقبال خوب زائران روبهرو شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه در پایان اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیت پیادهروی اربعین برای ترویج فرهنگ غنی منطقه و معرفی صنایعدستی، فرصتی مغتنم برای توسعه گردشگری استان کرمانشاه است که اداره میراثفرهنگی شهرستان صحنه با تمام توان از آن بهره میگیرد.
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