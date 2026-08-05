به گزارش میراثآریا، بهروز ندائی، سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با انتشار پیامی، درگذشت استاد گرانقدر عرصه طراحی و ترمهبافی، شادروان علی رضایی را به جامعه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی کشور تسلیت گفت.
ندائی در این پیام، از سالها تلاش بیوقفه و نقش ماندگار این استاد فقید در اعتلای هنر اصیل ترمهبافی یزد تقدیر کرد و افزود: «از دست دادن چنین سرمایههای ارزشمندی، ضایعهای جبرانناپذیر برای فرهنگ و هنر این مرزوبوم است. بیگمان آثار بینظیر استاد رضایی، همواره یادآور ذوق سرشار و تعهد عمیق ایشان به زندهنگهداشتن این میراث خواهد بود.»
سرپرست معاونت صنایعدستی، ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آن مرحوم و بازماندگان، برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای همه هنردوستان و صنعتگران کشور صبر و شکیبایی طلب کرد.
انتهای پیام/
نظر شما