به گزارش میراث‌آریا، بهروز ندائی، سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با انتشار پیامی، درگذشت استاد گران‌قدر عرصه طراحی و ترمه‌بافی، شادروان علی رضایی را به جامعه هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی کشور تسلیت گفت.

ندائی در این پیام، از سال‌ها تلاش بی‌وقفه و نقش ماندگار این استاد فقید در اعتلای هنر اصیل ترمه‌بافی یزد تقدیر کرد و افزود: «از دست دادن چنین سرمایه‌های ارزشمندی، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای فرهنگ و هنر این مرزوبوم است. بی‌گمان آثار بی‌نظیر استاد رضایی، همواره یادآور ذوق سرشار و تعهد عمیق ایشان به زنده‌نگهداشتن این میراث خواهد بود.»

سرپرست معاونت صنایع‌دستی، ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آن مرحوم و بازماندگان، برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای همه هنردوستان و صنعتگران کشور صبر و شکیبایی طلب کرد.

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