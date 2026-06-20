به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید بروشان شنبه ۳۰ خردادماه در حاشیه این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه صنعتگران این دیار، اظهار کرد: شهرستان صحنه با دارا بودن ظرفیت‌های کم‌نظیر در هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، نقشی پررنگ در هویت فرهنگی و اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از شناسنامه فرهنگی و هنری ماست، افزود: هنرمندان صنایع‌دستی حافظان میراث نیاکان ما هستند و وظیفه ما در اداره میراث‌فرهنگی، تسهیل مسیر تولید، بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی برای این تولیدات فاخر است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان صحنه در ادامه به برنامه‌های حمایتی این اداره اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات کم‌بهره، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی رایگان برای ارتقای کیفیت محصولات، و فراهم‌سازی زمینه حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، از اولویت‌های کاری ما در سال جاری است.

بروشان در پایان تصریح کرد: تجلیل از این صنعتگران صرفاً یک آیین تقدیر نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد انگیزه و تقویت روحیه خودباوری در هنرمندانی است که با کمترین امکانات، آثار ماندگاری را خلق می‌کنند. امیدواریم با حمایت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعتگران صنایع‌دستی در شهرستان صحنه باشیم.

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