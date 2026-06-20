ثبت جهانی توس نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای استانی احیای توس که با دستور کار ساماندهی عرصه پیشنهادی ثبت جهانی شهر تاریخی توس برگزار شد، اظهار کرد: موضوع حکیم ابوالقاسم فردوسی و ثبت جهانی توس، فراتر از یک پروژه معمولی است. فردوسی و توس شناسنامه ایران و ستون‌های هویت فرهنگی کشور هستند. بیش از ۲هزار بار نام ایران در شاهنامه آمده و این اثر، کتاب هویت و فرهنگ ایرانیان است. فردوسی تنها یک شاعر نیست، بلکه نماد خردورزی و فرهنگ ایران است و همه ما وظیفه داریم برای ثبت جهانی توس تلاش کنیم. سال‌ها آرزو داشتم پرونده فردوسی به ثبت جهانی برسد و امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنم که فرصت چندانی نداریم و نباید زمان را از دست بدهیم.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با تأکید بر ضرورت زمان‌بندی دقیق اقدامات تصریح کرد: تقاضا دارم که همه برنامه‌ها زمان‌بندی مشخص داشته باشد و دقیقاً معلوم شود هر دستگاه چه اقدامی و در چه زمانی باید انجام دهد. شورای‌عالی معماری و سایر دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را با سرعت پیگیری کنند. از دیگر مسئولان مرتبط نیز درخواست دارم هماهنگی و پیگیری مستمر این موضوع را در اولویت قرار دهند، زیرا با محدودیت زمانی روبه‌رو هستیم و نباید این فرصت از دست برود.

او ادامه داد: همه ظرفیت‌های لازم برای این کار فراهم است و بنده به‌عنوان خادم کوچک میراث‌فرهنگی در کنار شما هستم تا هر اقدامی که در سطح دولت لازم باشد انجام شود. باید بدانیم بدون مردم هیچ کاری پیش نمی‌رود و این یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت است. به احترام همین همبستگی و مشارکت مردمی، موضوعاتی همچون روضه‌های خانگی را نیز در فهرست میراث ناملموس به ثبت ملی رساندیم. موفقیت ثبت جهانی توس نیز نیازمند همین همراهی و مشارکت عمومی است.

دارابی تاکید کرد: استاندار خراسان رضوی، نماینده تام‌الاختیار وزیر در موضوع توس و فردوسی هستند و هر اقدامی که در دولت برای پیشبرد این پرونده لازم باشد، انجام خواهد شد. همچنین برای هیئت‌امنایی کردن توس و سایر مجموعه‌ها اعلام آمادگی کرده‌ایم و این موضوع نیز به تصویب رسیده است. درخواست ما این است که هیئت‌امنایی شدن توس در اولویت قرار گیرد و ستاد احیای توس نیز بر اساس دستورالعمل، در آینده نزدیک و با همین دستور جلسات تشکیل شود.

منطقه تاریخی توس باید با اقتصاد گردشگری اداره شود

همچنین غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت خوداتکایی مجموعه تاریخی توس گفت: اقتصاد این منطقه باید بر پایه گردشگری، هنر و فعالیت‌های فرهنگی شکل بگیرد تا بتواند هزینه‌های توسعه و نگهداری خود را تأمین کند.

او اظهار کرد: هر اقدامی که برای ثبت جهانی توس لازم است باید هرچه سریع‌تر انجام شود. لازم است یک جدول زمان‌بندی، چک‌لیست و برنامه عملیاتی مشخص تهیه کنیم تا همه بدانند چه کاری، در چه زمانی و توسط چه دستگاهی باید انجام شود. باید پیش‌بینی‌های لازم را برای تسریع این روند انجام دهیم و این موضوع را به‌عنوان یک مسئولیت مشترک دنبال کنیم. وظیفه همه ارکان دولت است که برای تحقق این هدف پای کار باشند.

او افزود: شورای احیای توس حدود ۱۰ سال تشکیل نشده بود و این وقفه به ضرر این مجموعه تمام شد. خوشبختانه امروز اراده و باور لازم برای انجام این کار وجود دارد و باید از این فرصت استفاده کنیم. همچنین تقاضا دارم از افراد دیگری که توان، تجربه و علاقه دارند نیز استفاده کنیم. استاد گیتی فلاح‌رستگار که سال‌ها در حوزه فردوسی و توس پژوهش کرده‌اند، ۱۹ پیشنهاد برای این موضوع ارائه دادند. کسی که بیش از ۶۰ سال در این حوزه کار کرده، قطعاً حرف‌های ارزشمندی برای شنیدن دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه مدیریتی توس اظهار کرد: اگر قرار است این کار را به‌صورت جدی انجام دهیم، باید جایگاه مدیریت منطقه تاریخی توس نیز متناسب با اهمیت آن تعریف شود. شهردار منطقه تاریخی توس باید به اندازه شهردار مشهد جایگاه و اختیار داشته باشد؛ چراکه مشهد در بعد زیارت یک کلان‌شهر مذهبی و جهانی است و توس نیز در حوزه تمدنی و تاریخی خراسان جایگاهی بی‌بدیل دارد. مانند مشهد و توس، در حوزه تمدنی خراسان نمونه دیگری نداریم و باید این جایگاه را تثبیت کنیم.

مظفری ادامه داد: در حوزه اجرایی، کارهای بسیار زیادی پیش‌رو داریم و هرچه بیشتر بررسی می‌کنیم، ابعاد جدیدتری از کار مشخص می‌شود. هیئت‌امنایی کردن این مراکز اقدام بسیار مهمی است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود. همچنین باید انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، پژوهشکده‌ها و همه علاقه‌مندان را به این مجموعه متصل کنیم تا فضای مشارکت و فعالیت فرهنگی ایجاد شود. یکی از پیشنهادهای مهم نیز تشکیل سازمان موقوفات فردوسی است که می‌تواند بسیاری از امور را سامان دهد و زمینه مشارکت مردم را فراهم کند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش مدیریت استان در این مسیر گفت: در مجموعه استانداری، موضوع میراث‌فرهنگی یکی از اولویت‌های ماست و هر اندازه این مجموعه قدم بردارد، ما نیز در کنار آن خواهیم بود. همچنین تأکید دارم که برای توس و به‌طور کلی برای مشهد باید برنامه مشخص داشته باشیم. اگر برنامه نداشته باشیم، ساخت‌وسازهای غیرمجاز ادامه پیدا می‌کند؛ همان‌طور که امروز هزاران ساخت‌وساز و ویلا در این منطقه شکل گرفته و پس از وقوع آن، همه ناچار شده‌ایم در موضع انفعال قرار بگیریم. درباره کاربری‌ها نیز اگر برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، جای نگرانی وجود ندارد.

او خاطرنشان کرد: باید مجموعه توس را با نگاه جامع ببینیم و اقتصاد آن را بر پایه اقتصاد گردشگری، اقتصاد هنر و فعالیت‌های فرهنگی سامان دهیم. این مجموعه باید توانمند و درآمدزا باشد تا بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند و صرفاً متکی به بودجه‌های دولتی نباشد. شهرداری نیز باید نقش پررنگ‌تری در این حوزه ایفا کند. همچنین اجرای طرح باغ مفاخر در آن منطقه با توجه به محدودیت زمانی، از اقداماتی است که می‌تواند با سرعت انجام شود. باور و اعتقاد لازم برای انجام این کار وجود دارد و مجموعه مدیریت استان با تمام توان در کنار این مسیر خواهد بود.



همچنین علیرضا قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: باید با نگاه جدی وارد عمل شویم و طرح جامع و طرح مجموعه میراثی توس را با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، پیش ببریم. لازم است ابتدا مشخص کنیم دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کنیم، زیرا اگر بدانیم چه می‌خواهیم، می‌توانیم متناسب با آن راهکارهای مناسب را طراحی و اجرا کنیم. طرح جامع باید به کمیته فنی ارائه شود و طرح مجموعه میراثی نیز هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد تا همه بخش‌ها با یک نگاه واحد و هماهنگ پیش بروند.

او افزود: در تأمین منابع مالی مشکلی نداریم و اگر برنامه مشخص و منسجمی وجود داشته باشد، امکان تأمین اعتبارات و استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم است. به همین منظور، در ذیل شورای احیای توس، دو کمیته فنی و زیربنایی تشکیل خواهد شد تا موضوعات تخصصی را پیگیری کنند. خواهش من این است که همه دستگاه‌ها با جدیت وارد این موضوع شوند تا از این فرصت تاریخی به بهترین شکل استفاده کنیم و روند اجرای طرح‌ها و ساماندهی مجموعه تاریخی توس با هماهنگی و سرعت بیشتری دنبال شود.



حجت الاسلام علی عسکری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تعبیر اشعار فردوسی آنقدر موثر بوده که امام محمد غزالی که منتقد وی بوده گفته که تمام موعظات وی خلاصه شده در یک بیت فردوسی است. برداشت من این است که اگر رابطه خود را با امام رضا(ع) بر مبنای همین نگاه و روحیه آخرت‌گرایانه تنظیم کنیم، بخش قابل توجهی از مسائل و مباحث ما حل خواهد شد.

او افزود: در حوزه زیارت و فرهنگ، نامه‌های متعددی برای تملک دارایی‌ها و تأمین منابع مورد نیاز به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف ارسال کرده‌ایم و این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. درخواست ما این است که با نگاه ویژه به توس، به‌عنوان یک موضوع خاص فرهنگی، تمدنی و مرتبط حمایت‌های لازم صورت گیرد تا بتوانیم برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را با انسجام بیشتری دنبال کنیم.

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