به گزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ احمد قربانی اظهار کرد: در یک ماه گذشته در استان قم با همکاری فراجا و قوه قضاییه، تعداد ۲۶ نفر در رابطه با حفاریهای غیرمجاز دستگیر شدند و در این رابطه ۸ دستگاه خودروی سواری و تعدادی ابزار مرتبط با حفاری مانند دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قم اظهار کرد: این یگان تعامل مستمر با همکاری فرماندهان انتظامی شهرستان قم داشته و با استفاده از توانمندیها و مشارکت مردمی موفق شده است، در محدوده کوشک نصرت، قلعه چم، میشمست و... تعدادی از متخلفان که در پی یافتن گنج و اشیای تاریخی اقدام به حفاری غیرمجاز کرده بودند را دستگیر کند.
قربانی در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به این که بیش از ۳۸۰ اثر ثبتشده در فهرست آثار ملی ایران در استان قم وجود دارد، بیان کرد: این آثار طیف گستردهای از کاروانسراها، مساجد، زیارتگاهها، خانههای تاریخی، آبانبارها و قلعههای اربابی را شامل میشود.
او افزود: با توجه به این که تمامی این آثار نیازمند پایش مستمر، بازدیدهای دورهای، رصد و کنترل هستند؛ یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به صورت مستمر از این محوطههای باستانیتاریخی بازدید و کنترل به عمل میآورد و در راستای پیشگیری از جرائم میراثفرهنگی، با متخلفان این حوزه برابر مقررات برخورد قاطع و قانونی صورت میپذیرد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قم خاطرنشان کرد: با همکاری یگانهای زحمتکش فراجا و قوه قضاییه، برخورد قضایی لازم با متخلفان جرائم میراثفرهنگی انجام خواهد شد.
مردم میتوانند، تخلف در بناهای ثبتی و انجام حفاریهای غیرمجاز را با شماره تلفن ۰۹۶۶۲ به صورت شبانهروزی و در قم با تلفنهای ۳۷۰۶۵۵۰۰ تا ۳۷۰۶۵۵۰۲ با پیششماره ۰۲۵ در ساعت اداری به یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قم گزارش بدهند.
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