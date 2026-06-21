به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ گفت: آیین سنتی و معنوی طوق بندان یا طوق جامه کردن با حضور انبوه عزاداران حسینی و هیئت مذهبی در روز ششم محرم در دامغان برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان افزود: طوق نشان و نمادی از پرچم و بیرق علمدار واقعه کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) است که همه‌ساله با فرارسیدن ماه محرم اهالی شهر و روستاهای دامغان طوق‌ها را طی مراسم باشکوهی جامه کرده و در میان دسته‌های عزاداری حمل می‌کنند.

او بیان کرد: منظور از این آیین جامه کردن، اتصال اجزای بدنه طوق و پوشاندن آن با پارچه‌های مشکی، سبز و غیره است.

اکبرپور تصریح کرد: اهالی شهر این مراسم را که حداقل قدمت آن بیش از دو قرن است، از پیشینیان خود فراگرفته و همه‌ساله باشکوه هرچه بیشتر به انجام آن مبادرت می‌ورزند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان تاکید کرد: رواج شیوه‌های سنتی دیگری همچون سنگ‌زنی و تعزیه‌خوانی در دامغان و روستاهای تابعه آن، نشان از قدمت و اصالت عزاداری حسینی در این شهرستان دارد.

اکبرپور گفت: ریشه‌دار بودن، خودجوشی و اهمیت انجام این مراسم در بین مردم را ازجمله شاخص‌های ارزشمند مراسم طوق بندان دامغان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان افزود: در روز برپایی مراسم طوق بندان منازل مالکان طوق و نیز تکایای بانی مراسم پذیرای عزاداران حسینی بصرف ناهار و شام می‌باشند و پخش کردن نذوراتی چون شیر، شربت، خرما، کیک و غیره ..در بین حاضران در مراسم بسیار متداول است.

او اظهار کرد: آیین سنتی و مذهبی طوق بندان دامغان به شماره ۲۱۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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