به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ گفت: دورهمی فرهنگی باشگاه بوک‌سیر با هدف تلفیق میراث معماری تاریخی با ترویج فرهنگ مطالعه و گردشگری مسئولانه برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: خانه تاریخی تدین یکی از بناهای ارزشمند و شاخص بافت تاریخی سمنان است که می‌تواند به‌عنوان فضایی الهام‌بخش برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، ادبی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

او بیان کرد: حضور اعضای گروه ناداستان باشگاه کتاب و سفر «بوک‌سیر» در این بنای تاریخی، فرصتی فراهم کرد تا علاقه‌مندان ضمن آشنایی با هویت معماری و پیشینه تاریخی این اثر فاخر، در فضایی متفاوت به نقد و بررسی آثار در دست مطالعه خود بپردازند.

نصیری با بیان اینکه پیوند میان میراث فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی و ادبی می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کمک کند، تصریح کرد: در بخش نخست این برنامه، شرکت‌کنندگان با همراهی کارشناسان و راهنمایان از بخش‌های مختلف خانه تاریخی تدین بازدید کردند و با ویژگی‌های معماری قاجاری، تاریخچه بنا و ظرافت‌های هنری به‌کاررفته در آن آشنا شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان تشریح کرد: در بخش دوم، اعضای باشگاه بوک‌سیر در فضای این خانه تاریخی به گفت‌وگو و تبادل نظر درباره کتاب ناداستانی در حال مطالعه خود پرداختند؛ موضوعی که می‌تواند الگویی موفق برای ترکیب سفر، آگاهی فرهنگی و تجربه‌های نوین گردشگری باشد.

او با تأکید بر اهمیت چنین برنامه‌هایی خاطرنشان کرد: آشنایی شهروندان با ظرفیت‌های گردشگری سمنان، ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه و بهره‌گیری خلاقانه از بناهای تاریخی در رویدادهای فرهنگی از جمله اهدافی است که این‌گونه برنامه‌ها به تحقق آن کمک می‌کند.

نصیری در پایان یادآور شد: باشگاه کتاب و سفر بوک‌سیر با رویکردی نوآورانه تلاش دارد سفر را از یک تجربه صرفاً تفریحی فراتر برده و آن را به بستری برای یادگیری، توسعه فردی و ارتقای بینش فرهنگی تبدیل کند؛ رویکردی که می‌تواند در معرفی بهتر ظرفیت‌های شهر سمنان نقش‌آفرین باشد.

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