به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی روز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: ادارهکل میراثفرهنگی استان سمنان با رویکرد حفاظت، احیا و بازگرداندن بناهای تاریخی به چرخه زندگی شهری، دو خانه تاریخی ترابی و ادب را پس از انجام عملیات مرمت و ساماندهی، برای بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: حضور و مشارکت بخش خصوصی در حوزه احیای بناهای تاریخی، علاوه بر تأمین زمینه نگهداری و بهرهبرداری پایدار از این آثار، موجب رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش جذابیتهای گردشگری در محدوده بافت تاریخی خواهد شد.
او با اشاره به ظرفیتهای خانه تاریخی ترابی بیان کرد: این اثر ارزشمند تاریخی متعلق به دوران قاجار است که به عنوان نمادی از معماری سنتی ایران در استان سمنان به شمار میرود. این خانه کهن با یک اتاق پنج دری که شاه نشین نام دارد، نگاه هر بیننده ای را به سمت خود جلب می کند و از ویژگیهای این بنا، ساباط آن است که به معبر کهنه دژ متصل می شود که طی سالهای گذشته توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان مرمت و احیا شده است. همتی اظهار کرد: وجود ساباط بهعنوان یکی از عناصر شاخص معماری مناطق کویری، از مهمترین ویژگیهای این بنا محسوب میشود و نشاندهنده سازگاری معماری سنتی با اقلیم منطقه است.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در خصوص خانه تاریخی ادب نیز اظهار کرد: این بنای شاخص با قدمتی متعلق به دوره قاجار در محور تاریخی کهنهدژ سمنان قرار دارد که پس از تملک توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان مورد مرمت و احیاء قرار گرفته است.
او تصریح کرد: خانه ادب با مساحتی بیش از ۷۰۰ مترمربع، دارای نارنجستان، دو حیاط اندرونی و بیرونی و فضاهای ارزشمند معماری است که این دو حیاط از طریق هشتی به یکدیگر متصل میشوند.
همتی تشریح کرد: وجود دو لایه معماری متعلق به دورههای قاجار و پهلوی اول، از ویژگیهای منحصربهفرد خانه ادب است و باغ واقع در حیاط شمالی این مجموعه نیز در مراحل بعدی بهعنوان باغ سنتی احیا خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان تأکید کرد: احیای بناهای تاریخی و واگذاری آنها به سرمایهگذاران و بهرهبرداران توانمند، یکی از رویکردهای مهم در توسعه گردشگری پایدار است و خانههای تاریخی ترابی و ادب نیز با آغاز فعالیت بخش خصوصی، ضمن حفظ هویت و اصالت معماری خود، به شکلگیری محور گردشگری پویا در بافت تاریخی سمنان و افزایش سرزندگی این محدوده کمک خواهند کرد.
او با تأکید بر نقش احیای بناهای تاریخی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بافتهای ارزشمند شهری افزود: بهرهبرداری از خانههای تاریخی توسط بخش خصوصی، ضمن حفظ و صیانت از میراث معماری گذشتگان، زمینه ایجاد فرصتهای جدید شغلی در حوزههای اقامتی، پذیرایی، صنایعدستی و خدمات گردشگری را فراهم کرده و موجب افزایش پویایی و سرزندگی در بافت تاریخی شهر سمنان میشود.
همتی در پایان خاطرنشان کرد: شکلگیری و تقویت محورهای گردشگری در بافت تاریخی سمنان با فعالسازی بناهای ارزشمند تاریخی، زمینه افزایش حضور و ماندگاری گردشگران، رونق کسبوکارهای محلی و تبدیل ظرفیتهای فرهنگی به فرصتهای اقتصادی را فراهم میکند که این رویکرد، گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری پایدار و بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر تاریخی استان سمنان است.
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