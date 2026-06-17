۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴

برگزاری دوره آموزشی حصیربافی در شهرستان میامی

برگزاری دوره آموزشی حصیربافی در شهرستان میامی

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی از برگزاری دوره آموزشی تخصصی حصیربافی در روستای حسین‌آباد منطقه کالپوش به مناسبت فرارسیدن هفته صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای سیاست‌های اداره میراث‌فرهنگی مبنی بر ترویج و احیای هنرهای سنتی و همچنین توانمندسازی هنرمندان محلی، هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی کارگاه آموزش حصیربافی در روستای حسین‌آباد بخش کالپوش شهرستان میامی برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی با اشاره به اهمیت برگزاری این‌گونه رویدادهای آموزشی در مناطق روستایی افزود: هدف از برپایی این دوره، آموزش فنون اصیل حصیربافی به علاقه‌مندان، ترویج صنایع‌دستی بومی و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای اشتغال‌زایی و درآمدزایی بانوان و جوانان در مناطق روستایی است.

او در ادامه با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی نه تنها بخشی از فرهنگ و هویت ملی ماست، بلکه عاملی مهم در پایداری اقتصاد محلی به شمار می‌رود، تصریح کرد: استقبال خوب هنرجویان از این دوره آموزشی نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه کالپوش در توسعه صنایع‌دستی است و این اداره تلاش دارد با استمرار این دوره‌ها، گامی بلند در جهت حفظ میراث هنری منطقه و انتقال آن به نسل‌های آینده بردارد.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد آموزشی هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان میامی بود و امیدواریم با حمایت از هنرجویان این دوره، شاهد رونق بیش از پیش بازار عرضه محصولات حصیربافی در سطح شهرستان باشیم.

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کد خبر 1405032702517
جواد طیبی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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