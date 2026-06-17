برگزاری دوره آموزشی حصیربافی در شهرستان میامی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای سیاست‌های اداره میراث‌فرهنگی مبنی بر ترویج و احیای هنرهای سنتی و همچنین توانمندسازی هنرمندان محلی، هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی کارگاه آموزش حصیربافی در روستای حسین‌آباد بخش کالپوش شهرستان میامی برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی با اشاره به اهمیت برگزاری این‌گونه رویدادهای آموزشی در مناطق روستایی افزود: هدف از برپایی این دوره، آموزش فنون اصیل حصیربافی به علاقه‌مندان، ترویج صنایع‌دستی بومی و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای اشتغال‌زایی و درآمدزایی بانوان و جوانان در مناطق روستایی است.

او در ادامه با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی نه تنها بخشی از فرهنگ و هویت ملی ماست، بلکه عاملی مهم در پایداری اقتصاد محلی به شمار می‌رود، تصریح کرد: استقبال خوب هنرجویان از این دوره آموزشی نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه کالپوش در توسعه صنایع‌دستی است و این اداره تلاش دارد با استمرار این دوره‌ها، گامی بلند در جهت حفظ میراث هنری منطقه و انتقال آن به نسل‌های آینده بردارد.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد آموزشی هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان میامی بود و امیدواریم با حمایت از هنرجویان این دوره، شاهد رونق بیش از پیش بازار عرضه محصولات حصیربافی در سطح شهرستان باشیم.

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