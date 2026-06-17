به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف ترویج و توسعه گردشگری پایدار و معرفی ظرفیت‌های منحصر به فرد مناطق روستایی شهرستان شاهرود، دو مجوز جدید برای تأسیس و بهره‌برداری اقامتگاه بوم‌گردی در روستاهای خوش آب و هوای ابر و خرقان صادر شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این مجوزها به ترتیب به اقامتگاه پیرو به مدیریت خانم مهرگان و اقامتگاه آقا بابا به مدیریت آقای اعظمی اختصاص یافته است.

او بیان کرد: این اقامتگاه‌ها با بهره‌گیری از معماری سنتی و بومی منطقه، فضایی دلنشین و خاطره‌انگیز را برای اقامت گردشگرانی که به دنبال تجربه زندگی روستایی و بهره‌مندی از طبیعت بکر هستند، فراهم کرده‌اند.

رضویان با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری روستایی، بیان کرد: صدور این مجوزها نشان‌دهنده عزم جدی این اداره بر تسهیل فرآیندهای اداری و تشویق کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری در بخش بوم‌گردی است. امیدواریم با راه‌اندازی این اقامتگاه‌ها، شاهد افزایش حضور گردشگران در این روستاها و رونق اقتصادی منطقه باشیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان از گردشگران و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با سفر به روستاهای ابر و خرقان، ضمن بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این مناطق، از امکانات اقامتی نوین و تجربه‌های فرهنگی بومی در این اقامتگاه‌های جدید بهره‌مند شوند.

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