به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز سه شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با رؤسای انجمنهای حرفهای گردشگری استان و نماینده اتاق بازرگانی سمنان روز سه شنبه 26 خرداد ماه 1405 اظهار کرد: ارتقای سطح کیفی خدمات و افزایش دانش فنی فعالان حوزه گردشگری، از اولویتهای اصلی این معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: در این جلسه، سرفصلهای آموزشی مورد نیاز فعالان و شاغلان صنعت گردشگری استان بهدقت مورد بررسی و احصاء قرار گرفت تا با هدف افزایش بهرهوری و استانداردسازی خدمات، دورههای آموزشی تخصصی به صورت رایگان برای فعالان این بخش برگزار شود.
او با اشاره به نقش حمایتی اتاق بازرگانی در پیشبرد این اهداف تصریح کرد: تعامل با اتاق بازرگانی سمنان فرصت ویژهای را فراهم آورده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک، موانع آموزشی موجود بر سر راه فعالان حوزه گردشگری مرتفع شود.
طاهریان در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات صورتگرفته در این جلسه، بهزودی تفاهمنامهای با اتاق بازرگانی منعقد خواهد شد که اجرای آن مسیر برگزاری دورههای آموزشی ویژه مشاغل گردشگری را هموار کرده و گام مؤثری در توسعه پایدار صنعت گردشگری استان سمنان خواهد بود.
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