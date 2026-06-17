به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: کاروانسرای شاه‌عباسی به عنوان یکی از بناهای شاخص و ارزشمند تاریخی شهر سمنان، نیازمند مراقبت و حفاظت مستمر است. در همین راستا، عملیات مرمتی جدیدی با هدف احیاء و تثبیت نمای بیرونی بنا در دستور کار این اداره قرار گرفته و در حال اجرا است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با اشاره به جزئیات این عملیات فنی تصریح کرد: در این مرحله از مرمت، تمرکز اصلی بر ساماندهی جبهه‌های شمالی و غربی بنا است تا ضمن رفع آسیب‌های موجود، چشم‌انداز تاریخی این مجموعه در بافت شهری بهبود یابد.

او در تشریح اقدامات در دست انجام اظهار کرد: در این عملیات، کارشناسان و مرمت‌گران بر روی اقداماتی از قبیل ساماندهی جداره‌های آسیب‌دیده، دانه گذاری و مرمت تخصصی نمای آجری، اصلاح اندودها و لایه‌های رنگی و همچنین مرمت درب چوبی ورودی تمرکز کرده‌اند تا اصالت و سلامت این بخش از بنا به طور کامل حفظ شود.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و صیانت از آثار تاریخی نه تنها پاسداشت هویت فرهنگی ما است، بلکه عاملی کلیدی در تقویت زیرساخت‌های گردشگری و جذب گردشگر در سمنان محسوب می‌شود و این اداره تمام توان خود را برای اجرای اصولی و استاندارد این عملیات مرمتی به کار خواهد بست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با اشاره به اینکه کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان که قدمت آن به دوران صفوی بازمی‌گردد، در سال ۱۳۵۲ به ثبت ملی رسیده است، گفت: این اثر تاریخی بیش از چهار دهه به عنوان زندان مورد استفاده قرار گرفت و سرانجام در تابستان ۱۴۰۴ با برچیده شدن دیوارها و بناهای مزاحم، به صورت کامل آزادسازی شد و در منظر عمومی شهر نمایان گشت.

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