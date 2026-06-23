زمینه رفع مشکلات ۸ طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری فراهم شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ در نشست کارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طرح‌های گردشگی چهارمحال و بختیاری گفت: براساس نظر کارشناسان و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در این نشست زمینه رفع مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری هشت طرح گردشگری در استان فراهم شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: بیشترین مشکلات این طرح‌ها مربوط به پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت، سرمایه در گردشگری، امهال تسهیلات قبلی و انطباق اجرای طرح با سند آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل بوده است.

او تصریح کرد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاری طرح‌های گردشگری از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در سال‌جاری به‌شمار می‌رود.

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