به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز دوشنبه یکم تیرماه جاری در نشست با مدیر پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: خروج از روش‌های سنتی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این استان ضروری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: تلفیق دانش بومی و ظرفیت‌های تاریخی این استان با تکنولوژی‌های نوین، کلید جذب نسل جدید گردشگران و افزایش ماندگاری مسافران در استان به‌شمار می‌رود.

صادقی به اهمیت ایده‌های خلاقانه اشاره و تصریح کرد: به‌دنبال زمینه هستیم تا شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری با بهره‌گیری از هوش مصنوعی (AI)، تجربه‌های متفاوتی از جمله تورهای مجازی تعاملی، بازسازی سه‌بعدی اماکن تاریخی و سیستم‌های هوشمند راهنمای گردشگر را برای چهارمحال و بختیاری طراحی کنند.

او یادآور شد: در این نشست قرار شد کارگروه مشترکی برای شناسایی نیازهای اولویت‌دار میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و تطبیق آن با محصولات فناورانه پارک علم و فناوری استان تشکیل شود تا شاهد ظهور نسل جدیدی از خدمات هوشمند در حوزه گردشگری این استان باشیم.

مدیر پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان استان در حوزه صنایع خلاق توانمندی‌های قالب‌توجهی دارند.

اسماعیل پیرعلی تأکید کرد: تیم‌های تخصصی پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری آمادگی دارند تا در قالب «خانه‌های خلاق» و شتاب‌دهنده‌ها، ایده‌هایی مانند «واقعیت افزوده» (AR) در اماکن گردشگری و تحلیل داده‌های سفر را برای ارتقای سطح خدمات گردشگری استان عملیاتی کنند.

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