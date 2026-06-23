بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز دوشنبه یکم تیرماه جاری در نشست با شهردار و رئیس شورای سالامی سودجان شهرستان شهرکرد گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری در این شهر به همکاری مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط نیاز دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی مرتبط با آداب، رسوم و فرهنگ مردم سودجان و روستاهای اطراف آن میتواند به جذب بیشتر گردشگران کمک کند که این مهم باعث افزایش اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در منطقه میشود.
صادقی تصریح کرد: در این راستا همکاریهای مشترک بین ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری، شهرداری و شورای اسلامی سودجان و سایر دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز ارتقای زیرساختهای گردشگری در این منطقه شود.
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