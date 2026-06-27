به گزارش خبرنگار میراث آریا، همایش ملی «ماسوله؛ انسان، آهن و توسعه منظر» با محوریت بررسی پیوند میان انسان، صنعت آهن و شکلگیری منظر فرهنگی ماسوله، روز چهارشنبه دهم تیرماه ۱۴۰۵ در موزه ملی ایران برگزار میشود.
مراسم افتتاحیه این همایش یکروزه با حضور علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و هادی حقشناس، استاندار گیلان همراه خواهد بود.
این رویداد علمی که از سوی معاونت میراث فرهنگی و با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی برگزار میشود، به بازخوانی آخرین یافتههای پژوهشی درباره میراث فرهنگی ماسوله و نقش صنعت تاریخی آهن در توسعه و تداوم این منظر فرهنگی میپردازد.
در بخش نخست همایش (ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳)، چهار ارائه تخصصی توسط فریدون بیگلری، علیاکبر وحدتی، سولماز رئوف و کوروش محمدخانی برگزار میشود. اعضای میزگرد این پنلها عبارتند از: عبدالرسول وطندوست، سونیا شیدرنگ، جبرئیل نوکنده، فاطمه داوری، محمدحسن طالبیان، نیکروز مبرهن شفیعی، مصطفی پورعلی، علیرضا قلینژاد، یوسف سلمانخواه، اکبر مستوفی، میثم نوبیان، مجتبی چراغچیان و فریبا بابایی.
در بخش دوم همایش (ساعت ۱۴ تا ۱۷)، عبدالرضا مهاجرینژاد، علی اعراب، فرزاد اسدی و مصطفی پورعلی به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت. در میزگرد این بخش هم علیرضا ایزدی، محمدحسن محبعلی، ولی جهانی، مسعود اکبری، رسول فروغی، فرهاد عزیزی، فریدون بیگلری، میثم نوبیان، وحید شاهسورانی، نیما فرید مجتهدی، عبدالرسول وطندوست، محمدحسن طالبیان، فاطمه داوری، شروین گودرزی، علیرضا قلینژاد، مرتضی طالع و یوسف سلمانخواه حضور دارند.
همچنین، بررسی ظرفیتهای منظر فرهنگی ماسوله در پرتو مطالعات جدید، تبادل تجربه میان صاحبنظران و تقویت رویکردهای علمی در حفاظت و مدیریت این میراث ارزشمند از دیگر محورهای این نشست ملی است.
این همایش به دبیری مصطفی پورعلی با همکاری استانداری گیلان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایکوم ایران، مرکز تحقیقات مطالعات بافتهای تاریخی ایران (CHIFAS) و دیگر نهادهای علمی و فرهنگی برگزار خواهد شد.
همچنین، پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و محوطههای فلزگری مرتبط با آن» در چهلوپنجمین کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض عربستان (شهریور ۱۴۰۲) مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری انجام شود. با تکمیل پرونده که استخراج آهن در ماسوله را در دوره اسلامی اثبات میکند، این پرونده در بهمنماه ۱۴۰۴ به مقر یونسکو در پاریس ارسال شد و پیشبینی میشود در گام نهایی، ماسوله در سال ۲۰۲۷ به ثبت جهانی برسد.
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