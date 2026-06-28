به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۶ تیرماه در مراسمی با حضور مدیرکل و جمعی از معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، محمود وحید بریمانلو با حکم مدیرکل به عنوان سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان معرفی شد.

بریمانلو که پیش از این ریاست حوزه حراست این اداره‌کل را بر عهده داشت، با شناخت از چالش‌ها و ظرفیت‌های سازمانی، اکنون هدایت این حوزه کلیدی را بر عهده می‌گیرد. در این مراسم، مدیرکل استان ضمن تبیین اولویت‌های پیش‌ رو، بر لزوم توسعه خانه‌های صنایع دستی، نظارت بر پرداخت تسهیلات و حمایت از هنرمندان و صنعتگران تأکید کرد.

در این نشست، از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر پروانه کلاته، معاون پیشین صنایع دستی تقدیر به عمل آمد و با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و کسب و کارهای صنایع‌دستی، پروانه کلاته با صدور حکمی جداگانه، به عنوان مشاور مدیرکل و مدیر پروژه‌های خانه‌های صنایع‌دستی استان منصوب و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

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