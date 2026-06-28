زمینه رفع مشکلات ۶طرح گردشگری چهارمحال و بختیاری تصویب شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی شامگاه شنبه ۶تیرماه جاری در هشتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال‌جاری گفت: مشکل طرح‌های گردشگری ارائه شده در این نشست بیشتر مربوط به پروژه‌های ساخت مجتمع گردشگری، اردوگاه گردشگری، هتل و اقامتگاه بوم‌گردی بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: تمدید مهلت پرداخت اقساط معوق تسهیلات، امهال تسهیلات قبلی، دسترسی ایمن به جاده و تمدید دوران مشارکت تسهیلات از مهم‌ترین مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری است.

صادقی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاران و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به آنان از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در سال‌جاری به‌شمار می‌رود.

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