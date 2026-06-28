بهگزارش خبرنگار میراثآریا، جعفر مردانی شامگاه شنبه شِشم تیرماه جاری در هشتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری در سالجاری گفت: اجرای طرحهای گردشگری حاشیه کارون چهار بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای سرمایهگذاری این استان در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هفته آینده گزارش کامل و جامع مربوط به روند سرمایهگذاری برای اجرای طرحهای گردشگری حاشیه کارون چهار را در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه دهد.
مردانی تصریح کرد: روند سرمایهگذاری در طرحهای گردشگری، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری باید بهطور ویژه پیگیری و عملیاتی شود.
او یادآور شد: در صورتی که هر کدام از مصوبههای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری عملیاتی نشود، مدیران و کارشناسان سهلانگار بهعنوان ترکفعل به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رفع مشکلات واحدهای اقتصادی و تسهیل فرایندهای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری در این استان با جدیت دنبال و عملیاتی شود.
او اهتمام مدیران چهارمحال و بختیاری برای تسریع در روند اجرایی طرحهای سرمایهگذاری و افزایش جذب سرمایهگذاران را جدی دانست و گفت: تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و سرمایهگذاران، مجاهدان عرصه سرمایهگذاری هستند و چرخه تولید کشور را فعال نگهداشتهاند که تمامی مسئولان باید از آنان حمایت کنند.
مردانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یکی از مهمترین سازوکارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور اعلام و تأکید کرد: توسعه اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری، حفظ و تثبیت اشتغال، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسبوکار و احیای واحدهای راکد در دستور کار قرار دارد.
او استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را ضروری دانست و افزود: نگاه مسئولان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری حمایتگرایانه، تسهیلگرایانه و برنامهمحور است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انتظار میرود تمامی مسئولان استان تصمیمها و مصوبههای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را تا حصول نتیجه پیگیری و عملیاتی کنند.
او جلوگیری از فرار سرمایهگذاران و پاسخ سریع استعلام طرحهای سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و یادآور شد: سرمایهگذاران متقاضی سرمایهگذاری در بخشهای مختلف این استان نباید وارد کاغذبازی اداری و یا اختلاف میان دستگاههای اجرایی شوند.
مردانی نگهداشت و جذب سرمایهگذاران متقاضی سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و اضافه کرد: در موضوع سرمایهگذاری نباید دوگانگی باشد.
او بسیاری از سرمایهگذاران متقاضی سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری را بومی استان دانست و گفت: این افراد برای انجام کار علاقه خاصی دارند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت خانوارها از مهمترین مزیتهای سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
مدیران چهارمحال و بختیاری جذب کمکهای فنی و اعتباری امسال را با جدیت دنبال کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان جذب اعتبارات و کمکهای فنی و اعتباری برای سال ۱۴۰۵ را با جدیت دنبال و پیگیری کنند.
ملکمحمد قربانپور تأکید کرد: دبیرخانه کمیته کارشناسی طرحهای مرتبط با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت به خانه صنعت و معدن، در بخش کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و در بخش گردشگری به کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری سپرده شد.
او افزود: البته مسئولیت این کمیتهها همچنان با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری است.
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