۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱

یک پژوهشگر؛

تیرگان؛ آیینی زنده در حافظه فرهنگی ایران

تیرگان؛ آیینی زنده در حافظه فرهنگی ایران

پژوهشگر پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به نگاهی مردم‌شناسانه، آیین ملی تیرگان را نمونه‌ای از میراث فرهنگی ناملموس ایران دانست که نه به‌عنوان پدیده‌ای ایستا، بلکه به‌عنوان آیینی زنده، در گذر تاریخ تداوم یافته و با بازسازی معنایی خود، همچنان در جامعه امروز حضور دارد.

مریم پهلوان‌شریف در گفت‌وگو با میراث آریا، با اشاره به اینکه در مطالعات مردم‌شناسی، پرسش اصلی چگونگی تداوم آیین‌های کهن در دنیای معاصر است، تأکید کرد: اگرچه تیرگان با روایت‌هایی همچون نبرد تیشتر و اپوش و داستان آرش کمانگیر پیوند دارد، اما آنچه این جشن را ماندگار کرده، کارکرد اجتماعی آن در بازآفرینی پیوند میان انسان، طبیعت و جامعه است.

به گفته این پژوهشگر، تیرگان در گاه‌شمار زرتشتی یکی از مهم‌ترین جشن‌های ماهانه به شمار می‌رود و هر سال با آیین‌هایی همچون آب‌پاشی، نیایش، گردهمایی، خوراک‌های آیینی و دیگر مراسم نمادین برگزار می‌شود. این آیین‌ها زمینه‌ای برای تقویت هویت فرهنگی، حفظ حافظه تاریخی و انتقال سنت‌ها به نسل‌های بعد فراهم می‌کنند.

پهلوان‌شریف، بستن دست‌بندهای رنگی تیر و باد را یکی از جلوه‌های نمادین این جشن دانست و گفت: این دست‌بندها که از هفت رشته نخ رنگی بافته می‌شوند، در روز جشن به مچ دست بسته شده و در روز باد همراه با آرزوهای نیک به باد سپرده می‌شوند. این رسم، نمادی از امید، آرزوخواهی، پیوند با طبیعت و استمرار باورهای کهن در قالب رفتارهای آیینی است.

وی با اشاره به مفهوم پویایی هویت در میراث فرهنگی ناملموس افزود: هویت فرهنگی پدیده‌ای ثابت نیست و آیین تیرگان نیز با حفظ هسته معنایی خود، توانسته در طول زمان با شرایط و نیازهای جامعه سازگار شود. همین ویژگی، راز ماندگاری این جشن کهن است.

این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد: تیرگان بخشی از منظومه فرهنگی ایران‌زمین است و آیین‌های مرتبط با بزرگداشت آب و باران‌خواهی در مناطق مختلف کشور، بازتاب همین سنت دیرینه هستند. در این میان، جامعه زرتشتیان ایران با پاسداشت این آیین در کنار دیگر سنت‌های فرهنگی مرتبط، نقش مهمی در حفظ و تداوم این میراث ارزشمند ایفا کرده‌اند.

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کد خبر 1405040700434
فاطمه رهبر
دبیر مریم قربانی‌نیا

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