به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن فاضلی‌نشلی، در نشستی که روز یکشنبه 7 تیرماه 1405، برگزار شد، با قدردانی از حمایت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان‌شناسی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در اجرای پروژه تعیین عرصه و حریم محوطه باستانی زاغه، گفت انجام این پژوهش‌ها علاوه بر دستاوردهای علمی، مسئولیت پژوهشگران را در حفاظت و مطالعه این محوطه ارزشمند افزایش می‌دهد و زمینه نقد و بررسی علمی نتایج توسط کارشناسان را فراهم می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه ویژه زاغه در تاریخ باستان‌شناسی ایران اظهار کرد: زاغه نخستین محوطه آموزشی باستان‌شناسی کشور است که نسل نخست باستان‌شناسان ایرانی در آن آموزش‌های میدانی را فرا گرفتند و از همین رو، این محوطه جایگاهی ممتاز در تاریخ باستان‌شناسی ایران دارد.

فاضلی نشلی با مرور نتایج کاوش‌های انجام‌شده از دهه ۱۳۴۰ تاکنون، از کشف معماری پیشرفته، نقاشی‌های دیواری، تدفین‌های ویژه، آثار مرتبط با نظام اداری اولیه، مهرها و توکن‌ها به عنوان شواهدی از شکل‌گیری جامعه‌ای پیچیده در هزاره پنجم پیش از میلاد یاد کرد و افزود: مجموعه یافته‌ها نشان می‌دهد زاغه یکی از مهم‌ترین محوطه‌های پیش از تاریخ فلات مرکزی ایران است که ظرفیت بازنگری در برخی الگوهای استقرار و سازمان اجتماعی را دارد.

او همچنین به نقش مطالعات میان‌رشته‌ای، به‌ویژه زمین‌باستان‌شناسی، در تبیین روند شکل‌گیری و تحول محوطه‌های باستانی اشاره کرد و گفت: نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی و رویدادهای سیلابی در تحولات استقراری محوطه‌هایی مانند زاغه، سیلک، معین‌آباد و ابراهیم‌آباد نقش مؤثری داشته‌اند و این مطالعات می‌تواند درک دقیق‌تری از علل شکوفایی و افول این سکونتگاه‌ها ارائه دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به پروژه اخیر تعیین عرصه و حریم زاغه که به درخواست پژوهشکده باستان‌شناسی انجام شده است، اظهار داشت: بررسی‌های میدانی و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد وسعت واقعی محوطه، به‌ویژه در بخش‌های غربی و جنوبی، بیش از برآوردهای پیشین است و لایه‌های فرهنگی در برخی نقاط در زیر چندین متر رسوبات طبیعی حفظ شده‌اند؛ موضوعی که اهمیت ادامه مطالعات را دوچندان می‌کند.

فاضلی نشلی ادامه داد: نتایج این پژوهش ضمن تأمین اهداف حفاظتی و مدیریتی محوطه، ظرفیت‌های تازه‌ای را برای انجام پژوهش‌های بنیادی درباره استقرارهای پیش از تاریخ فلات مرکزی ایران آشکار کرده است و با تداوم مطالعات در بخش‌های شرقی و شمالی می‌توان به تصویر کامل‌تری از ابعاد واقعی زاغه دست یافت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت از پژوهش‌های باستان‌شناسی گفت: حفاظت از این میراث ارزشمند و توسعه پژوهش‌های علمی، زمینه شناخت بهتر پیشینه تمدنی ایران و معرفی جایگاه واقعی محوطه زاغه در مطالعات باستان‌شناسی جهان را فراهم خواهد کرد.

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