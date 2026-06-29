به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدیه بد، رئیس مرکز آینده‌پژوهی و سیاست پژوهشی معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در نشست کرسی ترویجی «شناسایی چالش‌های بازاریابی رویدادها در توسعه گردشگری رویداد ایران» که ۷ تیرماه در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، به ارائه خود پرداخت.

در بخشی از این ارائه مطرح شد که گردشگری رویداد به عنوان یکی از بخش‌های رو به رشد صنعت گردشگری، نقش مهمی در توسعه مقاصد گردشگری و ایجاد آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کند.

در این میان، بازاریابی رویدادها با معرفی رویدادها به عنوان جاذبه‌های متمایز، زمینه افزایش بازدیدکنندگان، جذب گروه‌های متنوع مخاطبان و تقویت تقاضای گردشگری را فراهم می‌کند.

در این نشست، چالش‌ها و موانع موجود در حوزه بازاریابی رویدادها که با وجود ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی و اجتماعی کشور، مانع از رشد و شکوفایی گردشگری رویداد در ایران شده‌اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین راهکارهای توسعه و بهره‌گیری مؤثرتر از رویدادها در راستای تقویت صنعت گردشگری کشور ارائه می‌شود.

همچنین ر این نشست، مهدی باصولی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور به همراه جمعی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری حضور داشتند.

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