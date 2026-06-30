به گزارش میراثآریا، سیدمهدی مهیائی در نشست مشترک ستاد اجرایی خدمات سفر و شورای هماهنگی ترافیک استان که روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در استانداری گلستان برگزار شد، با بیان اینکه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نماد اقتدار، انسجام ملی و وحدت مردم ایران خواهد بود، گفت: نگاه ملتهای جهان به نحوه برگزاری این مراسم دوختهشده است و همه دستگاههای اجرایی باید با تمام توان در راستای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران تلاش کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان از فعالسازی کمیتههای ۱۴گانه ستاد اجرایی خدمات سفر در سطح استان خبر داد و افزود: این کمیتهها باید در تمامی شهرستانها نیز با مدیریت فرمانداران بهعنوان رؤسای ستادهای اجرایی خدمات سفر شهرستانها بهصورت مستمر فعال باشند و همه موضوعات را تا پایان این ایام پیگیری کنند.
او با تأکید بر نقش دستگاههای فرهنگی بیان کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی و مذهبی، برنامهریزی و اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی را در سطح استان بر عهده دارد و این برنامهها همزمان با مراسم ملی اجرا خواهد شد.
قائممقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان با اشاره به مسئولیتهای جمعیت هلالاحمر گفت: این مجموعه علاوه بر مأموریتهای استانی، بهعنوان استان معین در تهران و مشهد مقدس نیز مسئولیتهای مهمی بر عهده دارد و باید خدمات امدادی و پشتیبانی خود را در بالاترین سطح ارائه کند.
او افزود: استقرار چادرها و کمپهای خدماترسانی در ورودی و خروجی استان و همچنین ورودی و خروجی شهرستانهای واقع در محورهای اصلی، ازجمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا خدمات لازم، راهنمایی و اطلاعرسانی مناسب به زائران، مسافران و گردشگران ارائه شود.
مهیائی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی سفرها تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای با همکاری پلیسراه باید تمامی امکانات خود را برای کاهش حوادث و تصادفات بسیج کند تا سفری ایمن برای زائران و هموطنان رقم بخورد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان ادامه داد: تمامی مساجد، سرویسهای بهداشتی، مجتمعهای خدماتی و امکانات رفاهی بهویژه در مسیرهای اصلی استان باید آماده خدمترسانی باشند و اکیپهای سلامت نیز در نقاط مختلف مسیرهای مواصلاتی بهصورت مستمر خدمات موردنیاز را ارائه دهند.
او افزود: تمامی دستگاههای خدماترسان موظفاند تجهیزات اضطراری موردنیاز را با توجه به افزایش حجم سفرها و تردد زائران در استان آماده و در دسترس قرار دهند تا در صورت نیاز، خدمات بدون وقفه ارائه شود.
مهیائی همچنین از فعالیت شبانهروزی کمیتههای ستاد اجرایی خدمات سفر در استان و شهرستانها خبر داد و گفت: دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان بهصورت دائمی در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان فعال خواهد بود و روند اجرای مصوبات، هماهنگیها و نظارت بر خدماترسانی را دنبال خواهد کرد.
او اضافه کرد: ادارهکل بازرسی استانداری نیز بر عملکرد کمیتههای ۱۴گانه و اجرای دقیق مصوبات نظارت خواهد داشت.
قائممقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان با تأکید بر ضرورت فضاسازی مناسب شهرها بیان کرد: ادارهکل امور روستایی و شوراها و دفتر امور شهری استانداری باید فضاسازی محیطی مناسب ایام را در شهرها و روستاهای استان اجرایی کنند.
در پایان این نشست، مدیران کل دستگاههای اجرایی، رؤسا و نمایندگان کمیتههای ۱۴ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان و فرمانداران ۱۴ شهرستان بهعنوان رؤسای ستادهای اجرایی خدمات سفر شهرستانها بهصورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند.
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