به گزارش میراث آریا، محمدابراهیم زارعی در نشست «از هنرهای ملی تا صنعت‌دست» که امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مهمانان و استادان، اظهار کرد: حضور مدیران دانشگاهی و صاحب‌نظر در کنار پژوهشگران، فرصت مناسبی برای هم‌اندیشی درباره آینده هنرهای ملی و صنایع‌دستی کشور فراهم می‌کند.

او با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این مرکز گفت: هم‌زمان با تأسیس نخستین نهادهای باستان‌شناسی کشور، دو مرکز مهم هنرهای ملی و مرکز مردم‌شناسی نیز شکل گرفتند. پس از انقلاب، عنوان هنرهای ملی به هنرهای سنتی تغییر یافت، اما امروز با توجه به جایگاه واژه ملی و اهمیت هویت ایرانی، تصمیم گرفتیم نام تاریخی این مجموعه احیا شود.

زارعی افزود: این پیشنهاد با نظر استادان و صاحب‌نظران حوزه هنر و موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تصویب رسید و اکنون این مجموعه با عنوان پژوهشکده هنرهای ملی فعالیت می‌کند.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر جایگاه هویت ملی در فرهنگ ایران تصریح کرد: ایران در طول تاریخ، با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، هویت و فرهنگ خود را حفظ کرده است و هنرهای ملی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این هویت به شمار می‌روند.

وی با اشاره به بازتاب فعالیت‌های این مرکز در سطح بین‌المللی گفت: تجربه مرکز هنرهای ملی ایران برای برخی کشورها از جمله ازبکستان و ژاپن الهام‌بخش بوده و نمونه‌هایی مشابه با الگوگیری از آن ایجاد شده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار این مجموعه در عرصه بین‌المللی است.

زارعی همچنین به جایگاه هنرهای سنتی در قانون تأسیس سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: در اساسنامه این سازمان، در کنار پژوهش‌های مردم‌شناسی، کاوش‌های باستان‌شناسی و مردم‌نگاری، به هنرهای سنتی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی توجه شده است.

وی تأکید کرد: هدف ما صرفاً تولید محصول نیست، بلکه رسالت اصلی پژوهشگاه حفظ، مستندسازی، آموزش و انتقال هنرهای ملی ایران به نسل‌های آینده است و باید با تقویت آموزش و پژوهش، زمینه تداوم این میراث ارزشمند را فراهم کنیم.

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