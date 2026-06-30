گزارش میدانی «رویترز» از خسارات جنگ آمریکا و اسرائیل به میراث تاریخی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از رویترز، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به برخی از شاخص‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بناهای تاریخی کشور آسیب وارد کرده است؛ آسیب‌هایی که از شکستگی شیشه‌ها و تخریب بخش‌هایی از عناصر چوبی تا ترک‌خوردگی دیوارها و سقف‌های برخی آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو را دربر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران رویترز در ماه مارس و پیش از برقراری آتش‌بس، در جریان بازدیدی از کاخ چهل‌ستون، میدان نقش‌جهان و محدوده پیرامونی آن در اصفهان، همچنین دو کاخ تاریخی در تهران، از نزدیک ابعاد خسارات وارده به برخی از محوطه‌ها و بناهای تاریخی ایران را مشاهده کردند.

رویترز گزارش داده است که بخشی از این آثار تاریخی آسیب‌دیده تحت پوشش معاهده بین‌المللی حفاظت از میراث‌فرهنگی قرار دارند که از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مدیریت می‌شود.

خبرنگاران این رسانه بین‌المللی در مجموع، آثار و نشانه‌های آسیب‌دیدگی را به صورت میدانی در ۱۱ بنای تاریخی ایران ثبت کرده‌اند.

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