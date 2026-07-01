به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۱۰ تیرماه و در حاشیه برگزاری نشست شورای سیاست‌گذاری برگزاری رویداد فیلم‌های کوتاه گردشگری که به ریاست دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری و با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط ازجمله نمایندگی وزارت امور خارجه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالان حوزه گردشگری، نماینده جامعه هتلداران و دیگر نهادهای ذی‌ربط برگزار شد، گفت: گردشگری یکی از مهم‌ترین مسیرهای برون‌رفت کشور و استان از شرایط فعلی است لذا هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای توسعه این صنعت ضروری است.

مسعود نیک‌آئین دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری نیز در ضمن تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های اصفهان به جامعه جهانی به‌ویژه در دوران پسا جنگ، گفت: بهره‌گیری از توان و ظرفیت فیلم‌سازان می‌تواند نقش مهمی در معرفی جاذبه‌ها، فضاها و لوکیشن های گردشگری استان داشته باشد. همچنین گردشگری رویداد محور به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در رونق صنعت گردشگری می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

یاسر احمدی، داور بین‌المللی فستیوال نیز ضمن ارائه برنامه‌های اجرایی این رویداد «Cinetour»، به تشریح روند برگزاری، اهداف و ظرفیت‌های بین‌المللی آن پرداخت.

گفتنی است رویداد فیلم‌های کوتاه گردشگری «Cinetour» قرار است آذرماه سال جاری به میزبانی اصفهان برگزار شود.

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