به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روح‌الله احمدی امروز ۱۰ تیرماه اعلام کرد: آیین‌های عاشورایی بادرود به‌عنوان بخشی از میراث معنوی و هویت مذهبی این منطقه، هرساله با حضور گسترده مردم در بخش امامزاده بادرود برگزار می‌شود.

سرپرست دفتر میراث‌فرهنگی بادرود، با تأکید بر ضرورت حفظ و احیای میراث معنوی منطقه ادامه داد: آیین‌های سنتی منطقه بادرود که ریشه در باورهای قلبی و تاریخی مردم دارد، هرساله باشکوه ویژه‌ای برگزار می‌شود و نقش مهمی در تداوم فرهنگ عاشورایی و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

او با اشاره به تنوع آیین‌های مذهبی این منطقه افزود: مراسم نخل گردانی شهر بادرود، آیین ذوالجناح‌گردانی بادرود، نخل گردانی عاشورای حسینی در روستای ده‌آباد، اجرای مراسم آیینی نینوا در روستای اریسمان و همچنین برگزاری مراسم چل‌هشتم در روز ۲۸ صفر در صحن امامزادگان واجب‌التعظیم آقا علی عباس و شاهزاده محمد(ع) از جمله جلوه‌های ماندگار عزاداری در این خطه به شمار می‌رود.

احمدی با اشاره به اهمیت صیانت از این آیین‌های معنوی، تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، نشان‌دهنده عمق ارادت جامعه محلی به شعائر مذهبی و استمرار سنت‌های اصیل آیینی است.

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