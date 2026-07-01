آمادگی واحدهای اقامتی ملایر برای میزبانی از زائران مراسم وداع با امام شهید 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر گفت: در راستای اجرای مصوبات کمیته اسکان، پذیرایی و مواکب و به منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع امام شهید، گشت مشترک نظارتی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و اداره نظارت بر اماکن عمومی از تعدادی از واحدهای اقامتی شهرستان انجام شده است.

ابراهیم جلیلی اضافه کرد: در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌ها و آمادگی مراکز اقامتی برای اسکان زائران انجام شد، سه خانه‌مسافر شامل کاج، شایان و فیروزی مورد ارزیابی قرار گرفتند و وضعیت خدمات، امکانات و رعایت ضوابط بهداشتی و انتظامی این واحدها بررسی شد.

او بیان کرد: تمامی تأسیسات گردشگری و واحدهای اقامتی مجاز تا پایان مراسم در حالت آماده‌باش قرار دارند و بازدیدها و سرکشی‌های مشترک به منظور حفظ آمادگی، ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات مطلوب به زائران داخلی و خارجی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

جلیلی تصریح کرد: به تمامی واحدهای اقامتی غیرمجاز سطح شهرستان اخطار داده شده است که هرگونه تبلیغ در فضای مجازی و پذیرش و اسکان مسافر بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف، با هماهنگی اداره نظارت بر اماکن عمومی ضمن برخورد قانونی نسبت به پلمب واحد متخلف اقدام خواهد شد.

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