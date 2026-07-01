ساماندهی بافت فرسوده نهاوند با احیای قلعه تاریخی 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید یوسفی نوید سه‌شنبه ۹ تیر در جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان نهاوند، از فعال بودن پرونده ثبت قلعه تاریخی با هدف احیای تاریخ و اصالت کهن دیار نهاوند خبر داد و گفت: پرونده احیای قلعه تاریخی شهر در حال پیگیری و اجراست.

شهردار نهاوند ادامه داد: بخش عمده‌ای از بافت فرسوده نهاوند با احیای قلعه تاریخی ساماندهی می‌شود که در کمیسیون ماده ۵ محدوده قلعه به مساحت ۱۳ هزار مترمربع تعیین شده است.

او تصریح کرد: پرونده ثبت ملی قلعه تاریخی نهاوند با قدمت چند هزار ساله به عنوان مطالبه مهم مردم و دروازه توسعه گردشگری و احیای هویت تاریخی نهاوند در حال پیگیری و اجرا است.

یوسفی‌ نوید اضافه کرد: نقشه‌برداری محدوده قلعه انجام و حدود صد پلاک در محدوده ۱۳ هزار متر مربعی قلعه شناسایی شده که برای تملک، نیازمند حمایت و یک نشست کارآمد در حوزه راه و شهرسازی و شرکت بازافرینی کشوری است.

او تاکید کرد: در بحث موضوع بازآفرینی شهری با پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مکاتبه با راه‌وشهرسازی برای واگذاری زمین مورد نیاز با کاربری فضای سبز با هدف نصب المان قلعه در موقعیت روبروی کشتی نوح و اجرای پل معلق با اعتبار کلی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اقدام شده است.

شهردار نهاوند در پایان عنوان کرد: در بحث طرح کلید به کلید هم که قرار بود املاک در محدوده بافت فرسوده با دریافت ملک جایگزین با افزایش ۴۰ درصدی ارزش ملک در موقعیت تعریض انجام شود و فعلا با اجرای مکاتبات در حال پیگیری و اجرا هستیم.

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