بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر پاک آقای شهید ایران، موزه باستانشناسی شهرکرد و مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شامل دو قلعه و شِش موزه در روزهای یکشنبه تعطیل است و نعطیلی اماکن تاریخی نیز برای روز و دوشنبه ۱۵ تیرماه از پیش اعلام شده بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: شهروندان استان و همچنین مسافران و گردشگران ورودی به بام ایران میتوانند روز سهشنبه ۱۶ تیرماه جاری از ساعت ۹ تا ۱۸ به مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر و موزه باستانشناسی شهرکرد مراجعه و از این مجموعههای ارزشمند بازدید کنند.
صادقی تصریح کرد: مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در ناحیه غرب شهرکرد و موزه باستانشناسی در چهارراه حضرت ولیعصر (عج) شهرکرد قرار دارد.
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