به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیریت صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو، در راستای تسهیل ترددهای برون‌مرزی، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مطلوب به متقاضیان، از آمادگی دفاتر ارائه خدمات در شهر تهران برای ارائه خدمات تخصصی در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، خدمات‌رسانی در دو دفتر خیابان پرچم و شهید عربعلی از ساعت ۹ تا ۱۳ انجام خواهد شد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، نسبت به دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی، پلاک ترانزیت، کارنه دوپاساژ، کارت مالکیت بین‌المللی خودرو و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تردد با خودروی شخصی در خارج از کشور اقدام کنند.

مدیریت صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو با تأکید بر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تسریع در فرآیند ارائه خدمات، اعلام کرد تمامی تمهیدات اجرایی، فنی و پشتیبانی به‌منظور کاهش زمان انتظار، افزایش سرعت رسیدگی به درخواست‌ها و ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، متقاضیان در شهر تهران می‌توانند برای دریافت خدمات به دفتر پرچم واقع در خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، خیابان پرچم، پلاک ۷۸ و یا دفتر مرکزی واقع در خیابان خرمشهر (آپادانا)، ابتدای خیابان شهید عربعلی، بین کوچه یکم و سوم، پلاک ۲ مراجعه کنند.

مدیریت صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو همچنین از متقاضیان درخواست کرد با همراه داشتن مدارک مورد نیاز، فرآیند دریافت خدمات را با سهولت و سرعت بیشتری دنبال کنند.

انتهای پیام/