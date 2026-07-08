به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا بابایی روز گذشته ۱۶ تیرماه در حاشیه بازدید از مواکب استان یزد در مشهد مقدس، با عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر گران‌قدر و سرداران رشید اسلام، اظهار کرد: حضور حماسی و اشتیاق وصف‌ناپذیر مردم در مراسم تشییع که در برابر دیدگان جهانیان به تصویر درآمد، تجلی عظمت ملت ایران است و بی‌تردید این حضور باشکوه، خار چشم دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

استاندار یزد با اشاره به حضور گسترده و خودجوش اقشار مختلف مردم از سراسر کشور در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، افزود: ملت غیور ایران با تمام توان، اخلاص و ارادت در این مراسم حضور یافته‌اند تا آیین وداع و تشییع رهبر شهید با شکوهی درخور شأن و جایگاه والای ایشان برگزار شود.

او در ادامه با تقدیر از تلاش‌های موکب‌داران استان یزد، خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران را جلوه‌ای ارزشمند از روحیه ایثار، همدلی و فرهنگ جهادی دانست و گفت: موکب‌های یزدی با تمام ظرفیت و به‌صورت خودجوش در مسیر خدمت به عزاداران حضور یافته‌اند و با ارائه خدمات مطلوب، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ مهمان‌نوازی و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشته‌اند.

بابایی همچنین بر ضرورت استمرار هماهنگی و خدمت‌رسانی مناسب به زائران تأکید کرد و از تمامی دست‌اندرکاران، خادمان و موکب‌داران استان که با اخلاص در این مراسم حضور دارند، قدردانی و برای آنان آرزوی توفیق کرد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه مجموعه اعزامی از استان تحت عنوان کاروان جهادی شهدای یزد همواره در تمامی صحنه‌ها حضوری فعال و اثرگذار دارد، افزود: هدف از این بازدید، صرفاً عرض خدا قوت و تجلیل از زحمات شبانه‌روزی این عزیزان است؛ چراکه تمامی این اقدامات و تلاش‌های ارزشمند برادران و خواهران، ماهیتی کاملاً مردمی و برخاسته از دل جامعه دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: خادمان این مواکب با ایجاد فضایی مناسب، شرایطی را فراهم آورده‌اند تا هم استانی‌هایی که برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین حضور می‌یابند، با کمترین دغدغه و مشکلی مواجه شوند. ضمن قدردانی از اهتمام تمامی عوامل اجرایی، امیدواریم این خدمات شایسته مرضی رضای خداوند متعال قرار گیرد.

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