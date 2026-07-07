سیدمحمد رستگاری در گفتوگو با میراثآریا اظهار کرد: آیین بدرقه رهبر شهید را میتوان از منظر میراث ناملموس نیز بررسی کرد. حضور گسترده مردم در این مراسم، تنها یک اجتماع نبود، بلکه تجربهای اجتماعی بود که احساس تعلق، مشارکت و همراهی را در میان اقشار مختلف جامعه به نمایش گذاشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد افزود: در مطالعات میراث ناملموس، تجربههای مشترک مردم اهمیت ویژهای دارند. آنچه در چنین رویدادهایی شکل میگیرد، تنها در قاب تصویر یا گزارشهای خبری باقی نمیماند، بلکه به بخشی از حافظه فرهنگی جامعه تبدیل میشود و در گذر زمان ارزش تاریخی و اجتماعی بیشتری پیدا میکند.
رستگاری بیان کرد: حضور خانوادهها، سالمندان، جوانان و کودکان در کنار یکدیگر، نشان داد که برخی رویدادها میتوانند نسلهای مختلف را در یک تجربه مشترک سهیم کنند. این تجربههای جمعی، سرمایهای فرهنگی هستند که به تقویت انسجام اجتماعی و انتقال هویت فرهنگی کمک میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد ادامه داد: همانگونه که حفاظت از بناهای تاریخی و هنرهای سنتی اهمیت دارد، ثبت و بازخوانی تجربههای مشترک مردم نیز ارزشمند است. این خاطرههای جمعی، بخشی از تاریخ اجتماعی ایران را شکل میدهند و میتوانند برای پژوهشگران و نسلهای آینده، منبعی برای شناخت فرهنگ و شیوه زندگی جامعه باشند.
او گفت: میراث فرهنگی، پیوندی میان گذشته، حال و آینده است. توجه به میراث ناملموس و تجربههای مشترک مردم، به درک عمیقتر هویت فرهنگی ایران کمک میکند و نشان میدهد سرمایههای فرهنگی این سرزمین، تنها در آثار تاریخی خلاصه نمیشود، بلکه در خاطرهها، آیینها و حضور مردم نیز جریان دارد.
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