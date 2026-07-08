مهدی شاد، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تشریح آخرین هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری، اظهار کرد: صحن‌ها و رواق‌های پیرامونی حرم مطهر رضوی در زمان برگزاری مراسم برای حضور و زیارت مردم باز خواهد بود و تنها صحن و رواق مرکزی حرم، به‌منظور مدیریت مراسم و تامین الزامات اجرایی، با محدودیت تردد همراه خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه انتقال پیکر رهبر شهید انقلاب به مشهد افزود: پیکر مطهر رهبر شهید به همراه اعضای خانواده ایشان فردا وارد مشهد خواهد شد، اما زمان دقیق برگزاری مراسم خاکسپاری با توجه به روند اجرای مراسم تشییع متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شاد درباره محل تدفین نیز گفت: تاکنون استانداری خراسان رضوی اطلاعات رسمی درباره صحن محل برگزاری مراسم خاکسپاری منتشر نکرده است و هرگونه اطلاع‌رسانی در این خصوص صرفا از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در ادامه با اشاره به گستردگی خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران و شرکت‌کنندگان در این آیین ملی اظهار کرد: یک‌هزار و ۵۰۰ موکب از ۳۲ استان کشور در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی مستقر خواهند شد تا خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان، خدمات درمانی، امدادی و سایر خدمات مورد نیاز را به زائران و عزاداران ارائه کنند.

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