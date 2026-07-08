میراثآریا: مشهد مقدس در آستانه برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، تجربهای متفاوت از میزبانی را رقم زده است؛ تجربهای که در آن، ظرفیتهای رسمی صنعت گردشگری در کنار توان مردمی و جهادی قرار گرفته تا هیچ زائری دغدغه اسکان نداشته باشد. آنچه امروز در این شهر جریان دارد، شکلگیری شبکهای فراگیر از خدمترسانی است که از هتلهای بزرگ تا خانههای مردم، از مدارس و حسینیهها تا ایستگاههای صلواتی و سامانههای تلفنی را در بر گرفته است.
در همین راستا، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از تکمیل صددرصدی ظرفیت مراکز اقامت رسمی خبر داده است.
به گفته محمود مادرشاهیان، تمامی ظرفیت هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها و خانههای مسافر دارای مجوز در مشهد تا روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه به طور کامل تکمیل شده و بیش از ۲۵۰ هزار تخت رسمی در اختیار زائران قرار گرفته است.
او با اشاره به موج گسترده ورود زائران به مشهد تاکید میکند که این میزان استقبال، بیانگر ابعاد حضور مردمی در مراسم تشییع رهبر شهید است و پیشبینی میشود با احتساب ظرفیتهای رسمی و غیررسمی، امکان اسکان حدود دو میلیون نفر در این ایام فراهم شود.
به گفته رئیس جامعه هتلداران، مدیریت این حجم از تقاضا بدون برنامهریزی دقیق امکانپذیر نبود. از همین رو سامانه «محله امام رضا(ع)» برای هدایت و توزیع مناسب اسکان فعال شده تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری محل اقامت خود را انتخاب کنند.
او همچنین تاکید دارد که تاکنون هیچ مشکل خاصی در حوزه اسکان گزارش نشده و تمامی مجموعههای اقامتی با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند.
اما تکمیل ظرفیت مراکز رسمی تنها بخشی از روایت این میزبانی گسترده است. همزمان با اشغال کامل ظرفیت هتلها، شبکههای مردمی نیز دامنه خدمات خود را به شکل قابل توجهی توسعه دادهاند.
حسین رضایی، عضو هیئتامنا و سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع) نیز در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از افزایش ظرفیت اسکان رایگان این مجموعه از ۲۰۰ هزار نفر به ۲۵۰ هزار نفر خبر میدهد؛ افزایشی که در پاسخ به رشد شمار زائران و عزاداران برنامهریزی شده است.
او اعلام میکند که تعداد مراکز اسکان وابسته به این جمعیت نیز از ۲۵۰ مرکز به بیش از ۴۰۰ مرکز افزایش یافته است؛ مراکزی که تمامی خدمات خود را بدون دریافت هیچ هزینهای در اختیار زائران قرار میدهند.
به گفته رضایی، روند پذیرش زائران آغاز شده و تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر در این مراکز پذیرش و اسکان یافتهاند. با این حال، فعالیت خادمیاران همچنان به صورت شبانهروزی ادامه دارد تا پاسخگوی موجهای بعدی ورود زائران باشد.
خدمات این جمعیت تنها به اسکان محدود نمیشود. استقرار ۳۰ ایستگاه صلواتی در محورهای ورودی مشهد و راهاندازی پنج مرکز پخت نان صلواتی، بخشی دیگر از خدماتی است که برای رفاه زائران پیشبینی شده و به صورت شبانهروزی ادامه دارد.
در کنار این ظرفیت گسترده، گروههای جهادی نیز یکی از مهمترین اضلاع عملیات خدمترسانی را تشکیل دادهاند؛ ظرفیتی که بر پایه مشارکت مستقیم مردم مشهد شکل گرفته است.
مصیب عنابستانی، مدیر مرکز جهادی ستاد مردمی تشییع در مشهد در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از راهاندازی سامانه تلفنی ۰۵۱۵۱۵۱ خبر داده است؛ سامانهای که با هدف ساماندهی اسکان رایگان زائران و عزاداران ایجاد شده و به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماسهاست.
به گفته او، زائران تنها با یک تماس میتوانند از خدمات اسکان رایگان بهرهمند شوند و نیروهای جهادی، محل اقامت مناسب را برای آنان فراهم میکنند.
آنچه این طرح را متمایز میکند، مشارکت مستقیم مردم مشهد است. عنابستانی اعلام میکند که تاکنون ۷۶ هزار منزل مسکونی توسط شهروندان برای میزبانی از زائران آماده شده است؛ اقدامی که جلوهای روشن از فرهنگ میزبانی رضوی و روحیه همدلی مردم این شهر را به نمایش میگذارد.
بررسی مجموعه این آمارها نشان میدهد که مدیریت اسکان در مشهد بر پایه چند لایه مکمل طراحی شده است؛ لایه نخست شامل ظرفیت رسمی هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها و خانههای مسافر دارای مجوز ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است که اکنون به طور کامل مورد استفاده قرار گرفتهاند.
لایه دوم را مراکز اسکان رایگان تشکیل میدهد که با توسعه ظرفیت و افزایش تعداد مراکز، بخش قابل توجهی از بار اسکان را برعهده گرفتهاند.
لایه سوم نیز شبکه گسترده مردمی و جهادی است که با آمادهسازی دهها هزار منزل، امکان اقامت رایگان زائران را در سراسر شهر فراهم کرده است.
در کنار این سه لایه، سامانههای تلفنی، سامانههای هوشمند هدایت زائران، ایستگاههای صلواتی، مراکز پخت نان، نیروهای داوطلب، خادمیاران و گروههای جهادی، شبکهای منسجم از خدمات را شکل دادهاند که هدف مشترک همه آنها، تسهیل حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.
ابعاد این عملیات خدمترسانی زمانی روشنتر میشود که بدانیم مدیریت همزمان اسکان صدها هزار نفر، بدون ایجاد اختلال در روند خدمات شهری، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمی، صنعت گردشگری و هزاران نیروی داوطلب است؛ هماهنگیای که امروز در مشهد به صورت میدانی در حال اجراست.
در چنین شرایطی، صنعت گردشگری ذیل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نقش مهمی در پشتیبانی از این رویداد ایفا کرده است. مراکز اقامتی رسمی با استفاده کامل از ظرفیت خود در کنار مجموعههای مردمی قرار گرفتهاند و فعالان این حوزه تلاش کردهاند تا ضمن حفظ کیفیت خدمات، پاسخگوی حجم بیسابقه تقاضا باشند.
از سوی دیگر، مشارکت گسترده شهروندان مشهد در واگذاری منازل شخصی برای اسکان زائران، نشان میدهد که فرهنگ میزبانی رضوی همچنان یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی این شهر محسوب میشود؛ سرمایهای که در بزنگاههای ملی، خود را در قالب همدلی، ایثار و خدمت بیمنت آشکار میکند.
اکنون و همزمان با ادامه ورود زائران از سراسر کشور، آنچه در مشهد شکل گرفته، الگویی از همافزایی میان ظرفیتهای مردمی، اجتماعی، گردشگری و جهادی است که توانسته پاسخگوی یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی و ملی کشور باشد. از هتلهایی که ظرفیت خود را به طور کامل در اختیار زائران قرار دادهاند تا خانههایی که درهای خود را به روی مهمانان گشودهاند، همه حلقههای زنجیرهای واحد هستند؛ زنجیرهای که با محوریت فرهنگ میزبانی رضوی، تلاش میکند حضور میلیونی عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با آرامش، نظم و کرامت همراه باشد.
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