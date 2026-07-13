به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: در راستای ارتقای زیرساخت‌های عرضه صنایع‌دستی در ایام اربعین حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام به همراه فرماندار مهران و جمعی از مسئولان، از محل جانمایی غرفه‌های صنایع‌دستی در مرز بین‌المللی مهران بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام گفت: هم‌زمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، توسعه زیرساخت‌های عرضه و معرفی صنایع‌دستی استان در مرز بین‌المللی مهران با جدیت در دستور کار قرار دارد.

فرزاد شریفی اظهار کرد: در همین راستا، میرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، به همراه نعمتی فرماندار شهرستان مهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور در محل جانمایی غرفه‌های صنایع‌دستی، از روند آماده‌سازی این فضا بازدید کردند.

او تصریح کرد: در این بازدید، جانمایی غرفه‌ها، نحوه استقرار صنعتگران و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ارائه مطلوب محصولات صنایع‌دستی استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ایجاد فضایی در شأن زائران اربعین و هنرمندان ایلامی تأکید شد.

شریفی با بیان اینکه اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی هنر، فرهنگ و هویت بومی استان ایلام است، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌شود زمینه حضور مؤثر صنعتگران و عرضه محصولات فاخر صنایع‌دستی در مرز مهران فراهم شود تا علاوه بر معرفی توانمندی‌های استان، از ظرفیت بزرگ اربعین برای رونق اقتصاد هنرمندان نیز بهره‌گیری شود.



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